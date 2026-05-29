英語で「焦っている」は何て言う？ 時間的・感情的に余裕がないときに役立つ英語フレーズ

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案しています。

今回は、「焦っている」の英語表現を解説。焦っているという言葉を使うときは、大きく2つに分けて、遅刻しそうなときなどの時間的な焦り、恐怖や驚きなどからくる感情的な焦りがあります。英語で言う場合、状況に合わせて使い分ける必要がありますが、どのように表現するのでしょうか。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「焦っている」の英語表現

「焦っている」って英語でなんて言うか知っていますか？ 英語ではどのような状況で焦っているのかによって言い方が変わります。今回は、初心者の方でも覚えやすく、すぐに使える「焦っている」の英語フレーズをいくつか紹介していきます。

【1】 I’m in a rush. 「急いでいる／焦っている」

【解説】時間がなくてバタバタしているときに使いやすい定番フレーズです。たとえば、「Sorry, I’m in a rush right now. Can I call you later?（ごめん、今ちょっと急いでる。あとで電話してもいい？）」のように、忙しくて余裕がない感じを自然に伝えられます。

【2】 I’m freaking out. 「めっちゃ焦っている」

【解説】かなり焦っているとき、テンパっているときに使えるカジュアルな表現です。「freak out」は、驚きや不安で感情が大きく揺れているときや、パニック状態のときに使える英語です。友達同士のラフな会話でもよく使われます。

【3】 I’m overwhelmed. 「いっぱいいっぱいで焦っている」

【解説】やることが多すぎたり、感情が処理しきれなかったり、頭がいっぱいなときに使います。「焦ってる」だけでなく、「余裕がない」「抱えきれない」というニュアンスも含まれています。とっさの一言として使えるので、覚えておきましょう。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新！

英語で「無理かもしれない」って何て言う？ やんわりと困難や否定を伝える英語表現