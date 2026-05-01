開園25周年の祝祭に包まれている東京ディズニーシーへの旅が、新幹線のホームから始まることになります。JR東日本とJR東海の2社は、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」をテーマにした特別なラッピング新幹線の運行を相次いで開始します。

先陣を切るJR東日本の「Magical Jubilee Shinkansen」は2026年6月10日（水）から 、続くJR東海の東海道新幹線「Sparkling Dreams Shinkansen」は6月19日（金）からそれぞれ運行をスタートします。車体を彩るディズニーの仲間たちの姿はもちろん、車内メロディや座席装飾まで、乗った瞬間から“ジュビリーブルー”のきらめく世界へと乗客を誘います。

本記事では、2つの異なる特別な新幹線のデザインの違いから、東海道新幹線初日（6月19日）の運行ダイヤ、そして車内で流れる限定サウンドの魅力まで、最新の情報をお届けします。

東京ディズニーシー25周年「スパークリング・ジュビリー」とは

スパークリング・ジュビリー のイメージ ⒸDisney

2026年4月15日〜2027年3月31日まで開催される、東京ディズニーシーの開園25周年アニバーサリーイベントです。さまざまな海の魅力から着想を得た「ジュビリーブルー」をテーマカラーに設定。パーク全体が華やかな装飾や祝祭感あふれる特別な演出で彩られ、1年を通じて盛り上がります。

アニバーサリーの波及効果

過去の周年イベントと同様に、今回の25周年も交通機関を巻き込んだ大規模なプロモーションが展開されています。特に注目すべきは、東西のJRがそれぞれ独自のアプローチでディズニーの世界観を新幹線に落とし込んでいる点です。移動手段そのものがエンターテインメント化することで、ファンの旅行需要に大きな喚起効果をもたらすことが期待されます。

【参考】東京ディズニーシー25周年「スパークリング・ジュビリー」開始！新しい水上ショーや夜のプロジェクションなど見どころを解説･2027年3月まで https://tetsudo-ch.com/13026827.html

JR東日本「Magical Jubilee Shinkansen」

JR東日本が運行する特別車両は、「Magical Jubilee Shinkansen」と名付けられ、2026年6月10日(水)〜2027年3月上旬頃まで期間限定で運行されます。

「Magical Jubilee Shinkansen」のイメージ（JR東日本のサイトより）©Disney

東北・北海道新幹線（東京〜新函館北斗間） の「はやぶさ」「はやて」「やまびこ」「なすの」での運転が予定されており、初日となる2026年6月10日は、仙台駅6:35発、東京着8:07の「はやぶさ2号」となる予定です。

車体外観は「ジュビリーブルー」を基調とし、25周年の特別な衣装に身を包んだミッキーマウスやディズニーの仲間たちが描かれています。さらに、東京ディズニーシーのシンボルであるアクアスフィアやプロメテウス火山もデザインされています。

「Magical Jubilee Shinkansen」のイメージ （JR東日本）©Disney

また、車内においても枕カバーやカーテン、車内メロディなどに「スパークリング・ジュビリー」の要素が取り入れられており、乗車した瞬間から特別な空間を楽しめます。

車内ステッカーのイメージ ©Disney

JR東海「Sparkling Dreams Shinkansen」

JR東海の東海道新幹線（東京駅〜新大阪駅）では、特別装飾編成「Sparkling Dreams Shinkansen」が2026年6月19日(金)〜2027年3月中旬（予定）まで運行されます。

イメージ（JR東海のサイトより）©Disney

こちらは、主に「ひかり」「こだま」で運行される予定です。

東京ディズニーシーの8つのテーマポートを背景に、特別な衣装を着たミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート、チップ、デール、ダッフィー、シェリーメイが華やかに描かれています。

Sparkling Dreams Shinkansenのイメージ 1〜8号車（JR東海）©Disney

Sparkling Dreams Shinkansenのイメージ 9〜16号車 （JR東海）©Disney

こちらも、オリジナルヘッドカバーやテブルシールの演出を行い、車内メロディーには「Come Join the Jubilee」（東京ディズニーシー２５周年“スパークリング・ジュビリー”テーマソング）が使用されます。

Sparkling Dreams Shinkansenの車内装飾イメージ（JR東海）©Disney

初日の6月19日は、以下のスケジュールで運行される予定です。

・ひかり632号：名古屋 6:45発⇒東京 8:42着

・こだま811号：東京 8:57発⇒新大阪 12:51着

・こだま832号：新大阪 13:54発⇒東京 17:48着

・ひかり655号：東京 18:03発⇒新大阪 21:09着

ファン必見の乗り比べ

JR東日本とJR東海で異なるデザイン・世界観のアプローチが取られているため、両方の特別車両を乗り継ぐ「新幹線ディズニーはしご旅」を計画する鉄道ファンやディズニーファンも多く現れると予想されます。運行状況などにより急遽の変更の可能性もあるため、最新の運行情報のチェックが鍵となるでしょう。

東西を走る「ジュビリーブルー」の特別新幹線。乗車した瞬間から夢の続きが始まるような、心ときめく旅を楽しんでみてはいかがでしょうか？運行スケジュールは順次更新されるため、乗車前に各社の公式サイトをご確認ください。

（画像： JR東日本、JR東海、©Disney）

鉄道チャンネル編集部

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