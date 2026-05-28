【女性が選んだ】「横顔が美しいと思う30代女性俳優」ランキング！ 2位「石原さとみ」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月30日、全国10〜60代の女性275人を対象に、30代女性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「横顔が美しいと思う30代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、石原さとみさんです。1986年生まれ、東京都出身です。2002年にホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞し芸能界入りしました。映画『わたしのグランパ』でデビューし、数多くの新人賞に輝いています。スッと通った鼻筋から描かれる横顔の美しさも人々を魅了する、日本を代表する実力派俳優です。
▼回答者コメント
「石原さとみさんのEラインが本当に美しくて憧れます」（40代女性／神奈川県）
「まつ毛の長さや鼻の高さ、そして顔の輪郭が非常に洗練されていて、横顔に気品を感じるからです」（20代女性／東京都）
「女性が憧れる顔ナンバーワンというだけあって、Eラインが本当に綺麗。唇のラインも彼女ならではの美しさだと思う」（30代女性／福井県）
見事1位に輝いたのは、北川景子さんでした。1986年8月22日生まれ、兵庫県出身の女性俳優です。2003年にドラマ『美少女戦士セーラームーン』（TBS系）でデビューを果たし、『家売るオンナ』（日本テレビ系）や『HERO』（フジテレビ系）などの数々の人気作に出演しています。ふとした瞬間に見せる、すっと通った鼻筋と端正な横顔の美しさも彼女の大きな魅力の一つです。
▼回答者コメント
「頬骨の位置と鼻の形が綺麗だから」（30代女性／愛知県）
「横顔を見ると、鼻筋なもちろんですが、まつ毛の長さ、あごのラインなどきれいなところを上げればキリがない顔と思うため」（40代女性／大分県）
「顔の形がすばらしい。どこから見てもきれい」（30代女性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：石原さとみ／56票
2位にランクインしたのは、石原さとみさんです。1986年生まれ、東京都出身です。2002年にホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞し芸能界入りしました。映画『わたしのグランパ』でデビューし、数多くの新人賞に輝いています。スッと通った鼻筋から描かれる横顔の美しさも人々を魅了する、日本を代表する実力派俳優です。
「石原さとみさんのEラインが本当に美しくて憧れます」（40代女性／神奈川県）
「まつ毛の長さや鼻の高さ、そして顔の輪郭が非常に洗練されていて、横顔に気品を感じるからです」（20代女性／東京都）
「女性が憧れる顔ナンバーワンというだけあって、Eラインが本当に綺麗。唇のラインも彼女ならではの美しさだと思う」（30代女性／福井県）
1位：北川景子／99票
見事1位に輝いたのは、北川景子さんでした。1986年8月22日生まれ、兵庫県出身の女性俳優です。2003年にドラマ『美少女戦士セーラームーン』（TBS系）でデビューを果たし、『家売るオンナ』（日本テレビ系）や『HERO』（フジテレビ系）などの数々の人気作に出演しています。ふとした瞬間に見せる、すっと通った鼻筋と端正な横顔の美しさも彼女の大きな魅力の一つです。
▼回答者コメント
「頬骨の位置と鼻の形が綺麗だから」（30代女性／愛知県）
「横顔を見ると、鼻筋なもちろんですが、まつ毛の長さ、あごのラインなどきれいなところを上げればキリがない顔と思うため」（40代女性／大分県）
「顔の形がすばらしい。どこから見てもきれい」（30代女性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)