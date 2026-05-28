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アサヒビールは、「ブラックニッカリッチブレンド 4000ml」を10％オフの5,735円（税込）で販売しています。

ブラックニッカ ウイスキー4000ml ブラックニッカ リッチブレンド 【ウイスキー 日本】 NIKKA \5,735 （2026/05/28 16:33時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

シェリー樽モルトの甘く華やかな香り！ ハイボールやロックでリッチなひとときを

↑アサヒビールの「ブラックニッカ リッチブレンド 4000ml」。

ブラックニッカリッチブレンド 4000mlは、シェリー樽で熟成を重ねたモルトウイスキーと、樽熟成したグレーンウイスキーを使用したブレンデッドウイスキー。

甘くやわらかい樽の香りとフルーティーで華やかな香りが広がり、スムースな口当たりとしっかりとしたコクが楽しめるとうたいます。

1対3〜4の割合でソーダと割るハイボールにすれば、炭酸のさわやかさの中にカフェグレーンの甘さとコクを感じる味わい深い一杯に。もちろん、本来のおいしさをじっくり味わうロックもおすすめです。

日々の晩酌を気兼ねなく充実させてくれる一品です。お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてみてください！

ニッカの大容量ウイスキーがAmazonでオトク！

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