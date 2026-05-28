古くはサイ・ヤング、ノーラン・ライアン、ランディ・ジョンソン、最近ではジャスティン・バーランダーなど、メジャー屈指の名投手は「奪三振王」の称号も勝ち取っている。日本人投手はどうか？最多奪三振のタイトルに輝いた日本人投手は2名、野茂英雄（1995、2001）とダルビッシュ有（2013）が栄誉に輝いている。通算1,000奪三振と大きな区切りが間もなくの日本人投手もいる。今回は日本人投手のメジャー通算奪三振数にスポットを当て、その上位10人をランキング形式で紐解いていきたい。

【MLBデータコラム】日本人投手1年目の成績は？

まずは、6位－10位。

【6位―10位】

10位：大家 友和

通算奪三振数：590（51勝68敗 防御率4.26）

9位：岩隈 久志

通算奪三振数：714（63勝39敗 防御率3.42）

8位：松坂 大輔

通算奪三振数：720（56勝43敗 防御率4.45）

7位：大谷 翔平

通算奪三振数：731（44勝22敗 防御率2.79）

6位：黒田 博樹 通算奪三振数：986（79勝79敗 防御率3.45）

2008年に海を渡り、7年間で所属したチームはドジャースとヤンキースという名門。非常に高いレベルのピッチングが求められるなかで、黒田は確実に実績を積んでいった。デビュー年にいきなり116三振を奪うと、2年目の2009年は87奪三振に終わるも、その後は150奪三振前後と毎シーズンハイレベルな数字を記録した。黒田の最大の強みは、優れた制球力とツーシームを主体とした多彩な変化球、そして戦術的なアプローチであった。

続いて、上位5人を5位からお届け。



5位：田中 将大 通算奪三振数：991（78勝46敗 防御率3.74）

楽天所属時、2013年の24勝0敗という大記録を手土産にヤンキース入りした右腕。2011年に241奪三振（ちなみにこの年の奪三振数トップはダルビッシュ有の276）を記録するなど、奪三振数も際立っていたが、その実力はメジャーに行ってもいかんなく発揮され、デビューイヤーの2014年に141奪三振、2017年には194奪三振を記録した。

4位：菊池 雄星

通算奪三振数：1044（48勝61敗 防御率4.50）



3位：前田 健太 通算奪三振数：1,055（68勝56敗 防御率4.20）

黒田に続き、広島カープからドジャースにたどり着いた日本のエースは、多彩な変化球を持ち、それを巧みに操ることで多くの打者を三振に仕留めてきた。当初スライダーを決め球にし、初年度から179個の奪三振を稼ぎ、チームに16勝をもたらした。研究熱心な前田健太は、その後チェンジアップを決め球にするなど、年々進化を続けて、2024年に1,000奪三振の大台を超えた。



2位：野茂 英雄 通算奪三振数：1,918（123勝109敗 防御率4.24）

日本人投手として初めてMLBで大成功を収めた野茂英雄。ドジャース時代の1995年、デビュー年にも関わらず236奪三振を記録すると、16勝を挙げた1996年には234奪三振、翌1997年にも233奪三振と、3年連続で200以上の奪三振を挙げる。その後も毎年のようにチームを移籍するが安定したピッチングで、9年連続160以上の三振を記録した。野茂と言えばフォークボール。そのスピンとリリースポイントの巧妙な組み合わせによって生み出された野茂のフォークボールは、打者にとって球のリリースから途中まではストレートのように見え、急に沈むため対応が難しく、彼の奪三振数を支える主な要因となった。



1位：ダルビッシュ 有 通算奪三振数：2,075（115勝93敗 防御率3.65）

多彩な変化球と圧倒的な奪三振能力で知られるメジャーを代表する右腕。2012年にテキサス・レンジャーズでデビューし、いきなり221奪三振を挙げると、翌年2013年にはリーグ最多となる277奪三振を記録し、サイ・ヤング賞の投票で惜しくも2位となるなど高い評価を受けた。スライダー、カットボール、カーブ、ナックル、スプリットなど、あらゆる球種を使いこなすそのピッチングスタイルで、カブス時代の2019年にも229奪三振と200奪三振超え。パドレス移籍後も2021年に199奪三振、2022年にも197奪三振を挙げるなど、常に高いレベルで安定している。そして、遂に2024年秋に2,000奪三振を超えた。今後もさらなる記録更新が期待される。

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これらの投手たちは、メジャーにおいてもその技術と精神力を発揮し、多くの三振を奪うことで大きな成果を上げたが、それは日本時代の実績に甘えず、さらなる武器を会得した結果、輝きを放ったということを忘れてはいけないだろう。また、このランキングに、山本由伸や今永昇太の新星たちが加わってくるかも期待したい。

（SDAA編集部）

※）日本時間2026年5月28日時点（改訂版）