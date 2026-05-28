5月28日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



第一実業 <8059> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/28発表

毎年9月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、株主優待ポイント（保有株数に応じて600～5万5000ポイント）を贈呈する。



■拡充＆記念優待 ―――――――――



ジェイグループホールディングス <3063> [東証Ｇ] 決算月【2月】 5/28発表

従来は保有株数に応じて2000～1万2000円分の食事券を贈呈（年2回）していたが、新制度では2000～2万5000円分に増額する。さらに、26年8月末時点で100株以上を保有する株主には、創業30周年記念株主優待として1000円分の食事券を追加する。



■変更 ――――――――――――――



ワシントンホテル <4691> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/28発表

藤田観光と宿泊優待の相互利用を開始。



藤田観光 <9722> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/28発表

ワシントンホテルと宿泊優待の相互利用を開始。



株探ニュース