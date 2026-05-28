「大麻こそブロックしてほしかった」SNSに嘆きの声　バレー男子日本代表・佐藤駿一郎容疑者を逮捕　「知り合いから入手」

バレーボール代表選手を大麻所持容疑で逮捕。

協会が行った会見で詳細が明らかに。

日本代表のユニホーム姿で相手の攻撃をブロックする選手。

バレーボールの男子日本代表・佐藤駿一郎容疑者（26）です。

大麻を所持していた疑いで警視庁に逮捕されました。

捜査関係者によりますと、佐藤容疑者は27日、東京・板橋区内のパチンコ店から忘れ物のバッグについて通報があり、その後の確認で佐藤容疑者の大麻所持の疑いが浮上。

鑑定の結果を受けて、警視庁が28日午前、逮捕したということです。

警視庁は、佐藤容疑者の認否を明らかにしていません。

バレーボール日本代表は現在、6月から中国で開催される「ネーションズリーグ」に向け、東京・北区の施設で強化合宿中です。

バレーボールの代表の活動が始まるとあって、28日、日本バレーボール協会は午後2時半から代表選手らが登壇するキックオフ会見を行う予定でしたが中止。

午後3時10分過ぎから、佐藤容疑者の逮捕に関する説明会として始まりました。

専務理事・國分裕之氏：

選手については、仲間のうちからいろいろな形でこういう逮捕者が出てしまったことで、かなり精神的にも参っていると思います。

佐藤容疑者の逮捕前の行動も明らかとなりました。

技術委員会委員長・南部正司氏：

宣材写真が終わったのは昼過ぎだと聞いております。その後自由行動。

佐藤容疑者は25日に合宿に合流。

27日は昼過ぎから自由行動となっていて、協会には午後8時過ぎに警視庁から“佐藤容疑者の所持品から薬物が見つかった”と連絡が入りました。

技術委員会委員長・南部正司氏：

本人からは、大変ご迷惑をおかけしましたと。

佐藤容疑者の所持品から薬物が見つかった経緯も分かりました。

技術委員会委員長・南部正司氏：

（パチンコ店には）数名で行ったという話は聞いております。

専務理事・國分裕之氏：

警察からの情報なので分かったことしか伝えられないが、本人が外出して落とし物して、警察じゃなくて落とし物があった場所に本人が忘れ物を取りに行ったら、そこに警察が来ていた。（警察によると薬物は）知り合いから手に入れた。

協会は大麻の入手経路について、「知り合いから手に入れた」と明らかにしました。

技術委員会委員長・南部正司氏：

（Q.大麻はどんな形状、固体なのかリキッド状か？）そういう内容も全然聞いておりません。お答えできません。（Q.いつ頃から入手？）それは全然分からないです。

協会は代表選手、コーチの所持品の確認などを行っていて、今後、薬物テスト・ヒアリングの結果を公表するということです。

佐藤容疑者は2m5cmの長身を生かし、素早いクイック攻撃や、敵のスパイクをシャットアウトする“鉄壁のブロック”を武器としています。

ファンからは「サトシュン」などの愛称で呼ばれていました。

5月17日に誕生日を迎え、26歳になったばかりです。

日本代表の逮捕にSNS上では、「大麻こそブロックしてほしかった」「違法薬物はブロック！」「今までバレーエリートで生きてきただろうにご両親もショックだろうな」といった声があがりました。

高校3年生で日本代表に選ばれ、海外リーグも経験。

日本バレーボール界の将来が期待される選手の1人です。

技術委員会委員長・南部正司氏：

監督とはさっき少し話したが、やはり代表選手にはふさわしくないと。

日本バレーボール協会は、「本日付で佐藤駿一郎選手の2026年度バレーボール男子日本代表への登録を抹消しました」としています。