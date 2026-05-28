福岡出身・原石美少女がヤンジャン降臨！ 初水着＆人生初グラビア披露
福岡出身のタレント、璃音（りお）が、28日発売の「週刊ヤングジャンプ」26号の巻末グラビアに登場した！
【写真】福岡出身の原石美少女に美女インフルエンサーも 「ヤンジャン」最新号フォトギャラリー
数ヵ月前に上京したばかり。整った顔立ちに大きな瞳、そして人懐っこくてかわいらしい笑顔を持ったキラキラ輝く原石・璃音が初水着＆人生初グラビアで「週刊ヤングジャンプ」初登場だ。
圧倒的な煌めきと初々しさ、そして「ただものではない」と思わせる不思議な魅力。 未来の人気女優の始まり地点、絶対に要チェック！
また表紙は、SNS総フォロワー数100万人超。モデル・実業家として多方面で活躍する新田さちかが登場。写真集『SACHI-祥-』（「祥」は正しくは旧字体）の発売を記念し、写真集未収録のアザーカットを特別掲載する。
撮影地に選んだのは、語学を学び、海外旅行を愛する彼女自身が希望したオーストラリア・メルボルン。等身大の笑顔から凛とした眼差し、大人びた横顔まで、“今の新田さちか”だからこそ表現できる魅力を詰め込んだ。 旅先で見せた新たな表情と、これまでとこれからをつなぐ特別な一冊となっている。 写真集とあわせて、新田の新たな魅力を堪能せよ！
グラビア新企画「YJ ブルーム」Vol. 7には、美女コスプレイヤー麗愛が登場する。
【写真】福岡出身の原石美少女に美女インフルエンサーも 「ヤンジャン」最新号フォトギャラリー
数ヵ月前に上京したばかり。整った顔立ちに大きな瞳、そして人懐っこくてかわいらしい笑顔を持ったキラキラ輝く原石・璃音が初水着＆人生初グラビアで「週刊ヤングジャンプ」初登場だ。
圧倒的な煌めきと初々しさ、そして「ただものではない」と思わせる不思議な魅力。 未来の人気女優の始まり地点、絶対に要チェック！
撮影地に選んだのは、語学を学び、海外旅行を愛する彼女自身が希望したオーストラリア・メルボルン。等身大の笑顔から凛とした眼差し、大人びた横顔まで、“今の新田さちか”だからこそ表現できる魅力を詰め込んだ。 旅先で見せた新たな表情と、これまでとこれからをつなぐ特別な一冊となっている。 写真集とあわせて、新田の新たな魅力を堪能せよ！
グラビア新企画「YJ ブルーム」Vol. 7には、美女コスプレイヤー麗愛が登場する。