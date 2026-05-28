内山理名（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/28】女優の内山理名が5月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食の写真を公開し、反響を集めている。

【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「ハート型になった」ケールの巣篭もり卵のせトーストの朝食

◆内山理名、ハート型ケールの巣篭もり卵トースト披露


内山は「Good morning」とつづり、朝食の写真を投稿。「ハート型になった ケールの巣篭もり卵のせトースト」と紹介し、ケールの上に乗せた卵が偶然ハート型になった、可愛らしく健康的なトーストを公開している。また「オリーブオイルとソルト＆ペッパーのみで美味」とシンプルな味付けを明かし「よい1日を！」とメッセージを添えている。

◆内山理名の投稿に反響


この投稿には「おしゃれすぎる朝ごはん」「ヘルシーで美味しそう」「ハート型可愛い」「真似したい」「朝から癒やされた」などの反響が寄せられている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）

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