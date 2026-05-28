「積読ホルダー」に夏の限定色ライトブルー登場　6月19日発売へ

クロスメディア・パブリッシングが展開する読書グッズ「積読ホルダー」の2026年夏限定色「積読ホルダー ライトブルー」が、6月19日に発売される。1500個限定で、予約受付は5月28日よりAmazonおよびクロスメディアSHOPで開始されている。

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「積読ホルダー」は2025年9月末の一般販売開始後、SNSを中心に話題となった読書グッズ。11月には初回生産分の3000個が完売し、同年12月に4000個、2026年2月にさらに3000個を増産。発売から半年足らずで累計出荷数1万個を突破した。新色への要望を受け、ブラック・グレージュに続くカラーモデルとしてライトブルーの発売が決定した。

積読の悩みを解決すると同時に、積読を「未来の学びや楽しみを可視化するポジティブな存在」として捉え直す提案として開発された商品で、L字コーナーで本を積む楽しさを意識しつつ、次に読む一冊を自然に意識できる設計が特徴となっている。

3段の仕切りで積読本を整理でき、本が取り出しやすい構造を採用。さらに「読むタイミング」を決められる特製マグネットが付属し、読む本やタイミングが視界に入ることで行動を後押しする。読書家や受験生への贈り物としても好評を得ているという。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）