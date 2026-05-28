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元教員FPの秋山ひろ氏が、YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」にて「【見逃し厳禁】60～75歳で人生が変わる／知らないとお金が減る「制度の分岐点」まとめ」と題した動画を公開した。

動画では、60歳から75歳までの間に訪れる5つのお金に関する制度の分岐点について解説している。



動画はまず、60歳で迎える「国民年金の支払い卒業」からスタートする。秋山氏は「40年間の支払いお疲れ様でした」と労いつつ、免除や未納がないかを「ねんきんネット」で確認することの重要性を強調。未納がある場合は、65歳までの任意加入や過去10年分の追納を活用して穴埋めをすべきだと語る。



次に63歳（生年月日により64歳）で訪れる「特別支給の老齢厚生年金（特老厚）」に触れ、女性はこれから受給対象になると説明。ここで秋山氏は「特老厚は繰り下げたとしても増えることはありません」と断言し、もらえるうちにもらっておくべきだと注意を促した。



そして最大のポイントとして挙げられたのが、65歳からの「介護保険料の全額自己負担」である。64歳までは会社員の場合、労使折半で会社が半分負担していたが、65歳からは第1号被保険者となり全額自己負担となる。秋山氏は「年金から天引きされるため、金額が2倍になり『めっちゃ引かれる』と感じるはずだ」と語り、自治体によっても金額が異なる点を指摘した。



さらに、70歳での「厚生年金の卒業」、75歳での「後期高齢者医療制度への移行」を解説。75歳になると社会保険の扶養に入れなくなり、個人で加入する必要が出てくるという盲点も紹介した。



年齢ごとに変化する年金や保険の制度は、役所が自ら教えてくれるわけではない。秋山氏の「目安を知っておくことで準備もできる」という言葉の通り、老後の資金計画を立てるためには、制度の仕組みを正しく理解し、自ら行動することが何よりも重要であると結論付けた。