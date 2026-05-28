「先が見えなかったのでちょっとしんどかった」板倉滉が“約２か月間の負傷離脱”について言及【日本代表】
2026年５月28日、北中米ワールドカップを戦う日本代表が同31日のアイスランド戦に向けて千葉県内で全体練習を実施。この日から合流した板倉滉はフルメニューを消化すると、トレーニング後の囲み取材で「久しぶりの代表トレーニングでサッカー楽しいな」と素直な心境を口にした。
今年２月に腰を痛め、４月のヘラクレス戦でカムバックするまで約２か月離脱。この期間、苦しい時期もあったという。
「いつ良くなるか分からない怪我で。筋肉系みたいに目処を立てられたら気持ち的に楽でしたが、先が見えなかったのでちょっとしんどかったですね。まあ、しんどいというよりは『いつ良くなるのだろう』と多少の焦りがありました」
負傷離脱中、「自分がいない時の代表が良い結果を出していたので、その意味での緊張感はあった」が、それでもW杯のメンバーに選ばれた。
コンディションは「もう大丈夫」。問題なくプレーできるという。アヤックスでともにプレーした冨安健洋と揃ってアイスランド戦のピッチに立つか。今の調子なら、スタメン出場は十分に考えられる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
今年２月に腰を痛め、４月のヘラクレス戦でカムバックするまで約２か月離脱。この期間、苦しい時期もあったという。
負傷離脱中、「自分がいない時の代表が良い結果を出していたので、その意味での緊張感はあった」が、それでもW杯のメンバーに選ばれた。
コンディションは「もう大丈夫」。問題なくプレーできるという。アヤックスでともにプレーした冨安健洋と揃ってアイスランド戦のピッチに立つか。今の調子なら、スタメン出場は十分に考えられる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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