40Âå¡¢¼Â¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥¯¤Ê¤·¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¼ã¸«¤¨¤¹¤ë¿Í¤â¡ª¥Î¡¼¥Á¡¼¥¯¸þ¤¤Ê¿Í¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï¡©
¡¡Ä«¤«¤é¤¯¤¹¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë40Âå¡£·ì¿§´¶¤òÂ¤»¤ë¥Á¡¼¥¯¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥¯¤òÂ¤¹¤³¤È¤Ç¤ä¤ê¤¹¤®´¶¤¬½Ð¤ÆÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤«¹¤È´¤±¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡49ºÐ¤ÎÉ®¼Ô¤¬¡¢¼«¿È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ä¼þ°Ï¤ÎÆ±Ç¯Âå¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤Ê¤«¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥¯¤ò¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÈÈ©¤Î¾õÂÖ¤ÎÆÃÄ§¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡Ê¢¨¼Ì¿¿¤Ï²èÁü²Ã¹©¤Ë¤è¤ë¡Ë¡£
¢¡¡Ú¥Î¡¼¥Á¡¼¥¯¸þ¤¤Ê¿Í¡¡Û´é¤ËÀÖ¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¥Á¡¼¥¯¡á·ì¿§´¶¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¶¯¤¤40Âå¤Ï¡¢´é¿§¤¬°¤¯¸«¤¨¤ë¤È¤¤Û¤É¥Á¡¼¥¯¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢·ì¿§ÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÀÖ¤ß²áÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹¹Ç¯´ü¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤Û¤Æ¤ê¤ä¡¢ÈéÉæ¤ÎèËÇö²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÓºÙ·ì´É¤¬Æ©¤±¡¢ËË¤Ë¼«Á³¤ÊÀÖ¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤ò·ì¿§ÉÔÂ¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¥Á¡¼¥¯¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢·ò¹¯Åª¤Ë¸«¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢ÀÖ¤ß¤¬Âù¤Ã¤ÆÈèÏ«´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÀÖ¤ß¤Ï½ù¡¹¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¡¢ËË¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´éÁ´ÂÎ¤Î¥È¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥·¥ß¤È¤Ï°ã¤¦¥à¥é¾õ¤ÎÀÖ¤ß¡×¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±¿Æ°¸å¤ä´¨ÃÈº¹¤Ê¤É¤Ç°ì»þÅª¤ËÀÖ¤ß¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤â¡¢Àè²ó¤ê¤·¤Æ¥Á¡¼¥¯¤ò¾Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ¸¤¤¿§¤ò¥µ¥Ã¤ÈÅÉ¤ëÈ¯ÁÛ¤Î¤Û¤¦¤¬¼«Á³¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÀÖ¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó·Ï¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë²¼ÃÏ¤ÇÊäÀµ¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÀÖ¤ß¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ì¿§¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊäÀµ¤¹¤ë¤ÈËË¤¬Ê¿Ã³¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Á°¤ÎÀÖ¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¤Û¤¦¤¬À¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¼«Á³¤Ê°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ú¥Î¡¼¥Á¡¼¥¯¸þ¤¤Ê¿Í¢¡ÛÈ©¤¬²«¿§¤¯¡¢¤¯¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë
¡¡¤¯¤¹¤ß¡á·ì¿§ÉÔÂ¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢È©¤Ï½ù¡¹¤Ë²«¤°¤¹¤ó¤Ç¤¯¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÈ©¤Ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤É¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¤Ç·ì¿§¤òÂ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¿§¤À¤±¤¬Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼ãºî¤ê´¶¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²«¤°¤¹¤ß¤¬¤è¤ê¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£ÆÃ¤Ë¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È´é¤¬¤¯¤¹¤à¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸·Ï¥Á¡¼¥¯¤Ç´é¤¬½Å¤¿¤¯¸«¤¨¤ë¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤è¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢·ì¿§´¶¤òÂ¤¹¤è¤ê¤â¸÷¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Á¡¼¥¯¤Ç¿§¤òÂ¤¹¤è¤ê¤â¡¢¥Ä¥ä´¶¤Î¤¢¤ë²¼ÃÏ¤äÁ¡ºÙ¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¼´¤òÀ°¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼ã¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ú¥Î¡¼¥Á¡¼¥¯¸þ¤¤Ê¿Í£¡Û¥·¥ß¤äÌÓ·ê¤Ê¤É¤¬ËË¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¤¿Í
¡¡40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ËË¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ß¡¢´ÎÈÃ¡¢ÌÓ·ê¡¢ÀÖ¤ß¤Ê¤É¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤é¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥Á¡¼¥¯¤òÆþ¤ì¤ë°ÌÃÖ¤È½Å¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤Ï¡¢ËË¤Ë·ì¿§¤òÂ¤¹¤Û¤É´é¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢40Âå¤Ï¹ÈÏ°Ï¤Ë¥Á¡¼¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÕ¤ËÈ©¤Î¥Î¥¤¥º¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥ë´¶¤ä¥é¥á´¶¤¬¶¯¤¤¥Á¡¼¥¯¡¢È¯¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤¹¤®¤ë¥Á¡¼¥¯¡¢¥Ö¥é¥·¤Ç²¿ÅÙ¤â½Å¤Í¤ëÅÉ¤êÊý¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£¤³¤ì¤é¤ÏËË¤Î¥Î¥¤¥º¤òÁý¤ä¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥¯¤ò¼çÌò¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ëÊä½õÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Û¤¦¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡40Âå¤Î¥Á¡¼¥¯¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Ê¥·¤ÎÁªÂò¤â
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢40Âå¤Ë¥Á¡¼¥¯¤¬ÉÔÍ×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í·ì¿§¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢Èè¤ì¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¡¢É½¾ð¤¬¹Å¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥¯¤Ï¼çÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È©¤Î¾õÂÖ¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÈùÄ´À°¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬40Âå¤Î¥á¥¤¥¯¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÖ¤ß¤¬¤¢¤ëÆü¤Ï¡¢Â¤µ¤Ê¤¤¡¢¤¯¤¹¤ß¤¬¶¯¤¤Æü¤Ï¡¢¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸÷¤ÇÀ°¤¨¤ë¡¢¥Î¥¤¥º¤¬Â¿¤¤Æü¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆÀÅ¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥¯¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÈ©¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤êÅÉ¤ë¤Û¤¦¤¬À°¤¦Æü¤¬¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡40Âå¤Î´é¿§¤ÏËèÆüÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÈ©¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ´À°¤¹¤ë½ÀÆð¤µ¤³¤½¤¬¡¢¼«Á³¤Ë¼ã¤¯¸«¤»¤ë¥³¥Ä¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¦¼Ì¿¿¡¿±óÆ£¹¬»Ò¡ä
¡Ú±óÆ£¹¬»Ò¡Û
ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥¨¥¤¥¸¥ó¥°ÈþÍÆ¸¦µæ²È¡¡¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°Î¾¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î»ñ³Ê¤òÊÝ»ý¡£Web¤òÃæ¿´¤ËÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò´ó¹Æ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¿·Ê¹¡¢»¨»ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¢¹¹ð¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¡£Instagram¡§@sachikoendo_
¡¡49ºÐ¤ÎÉ®¼Ô¤¬¡¢¼«¿È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ä¼þ°Ï¤ÎÆ±Ç¯Âå¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤Ê¤«¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥¯¤ò¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÈÈ©¤Î¾õÂÖ¤ÎÆÃÄ§¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡Ê¢¨¼Ì¿¿¤Ï²èÁü²Ã¹©¤Ë¤è¤ë¡Ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥¯¡á·ì¿§´¶¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¶¯¤¤40Âå¤Ï¡¢´é¿§¤¬°¤¯¸«¤¨¤ë¤È¤¤Û¤É¥Á¡¼¥¯¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢·ì¿§ÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÀÖ¤ß²áÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹¹Ç¯´ü¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤Û¤Æ¤ê¤ä¡¢ÈéÉæ¤ÎèËÇö²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÓºÙ·ì´É¤¬Æ©¤±¡¢ËË¤Ë¼«Á³¤ÊÀÖ¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤ò·ì¿§ÉÔÂ¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¥Á¡¼¥¯¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢·ò¹¯Åª¤Ë¸«¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢ÀÖ¤ß¤¬Âù¤Ã¤ÆÈèÏ«´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÀÖ¤ß¤Ï½ù¡¹¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¡¢ËË¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´éÁ´ÂÎ¤Î¥È¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥·¥ß¤È¤Ï°ã¤¦¥à¥é¾õ¤ÎÀÖ¤ß¡×¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±¿Æ°¸å¤ä´¨ÃÈº¹¤Ê¤É¤Ç°ì»þÅª¤ËÀÖ¤ß¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤â¡¢Àè²ó¤ê¤·¤Æ¥Á¡¼¥¯¤ò¾Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ¸¤¤¿§¤ò¥µ¥Ã¤ÈÅÉ¤ëÈ¯ÁÛ¤Î¤Û¤¦¤¬¼«Á³¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÀÖ¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó·Ï¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë²¼ÃÏ¤ÇÊäÀµ¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÀÖ¤ß¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ì¿§¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊäÀµ¤¹¤ë¤ÈËË¤¬Ê¿Ã³¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Á°¤ÎÀÖ¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¤Û¤¦¤¬À¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¼«Á³¤Ê°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ú¥Î¡¼¥Á¡¼¥¯¸þ¤¤Ê¿Í¢¡ÛÈ©¤¬²«¿§¤¯¡¢¤¯¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë
¡¡¤¯¤¹¤ß¡á·ì¿§ÉÔÂ¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢È©¤Ï½ù¡¹¤Ë²«¤°¤¹¤ó¤Ç¤¯¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÈ©¤Ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤É¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¤Ç·ì¿§¤òÂ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¿§¤À¤±¤¬Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼ãºî¤ê´¶¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²«¤°¤¹¤ß¤¬¤è¤ê¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£ÆÃ¤Ë¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È´é¤¬¤¯¤¹¤à¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸·Ï¥Á¡¼¥¯¤Ç´é¤¬½Å¤¿¤¯¸«¤¨¤ë¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤è¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢·ì¿§´¶¤òÂ¤¹¤è¤ê¤â¸÷¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Á¡¼¥¯¤Ç¿§¤òÂ¤¹¤è¤ê¤â¡¢¥Ä¥ä´¶¤Î¤¢¤ë²¼ÃÏ¤äÁ¡ºÙ¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¼´¤òÀ°¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼ã¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ú¥Î¡¼¥Á¡¼¥¯¸þ¤¤Ê¿Í£¡Û¥·¥ß¤äÌÓ·ê¤Ê¤É¤¬ËË¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¤¿Í
¡¡40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ËË¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ß¡¢´ÎÈÃ¡¢ÌÓ·ê¡¢ÀÖ¤ß¤Ê¤É¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤é¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥Á¡¼¥¯¤òÆþ¤ì¤ë°ÌÃÖ¤È½Å¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤Ï¡¢ËË¤Ë·ì¿§¤òÂ¤¹¤Û¤É´é¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢40Âå¤Ï¹ÈÏ°Ï¤Ë¥Á¡¼¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÕ¤ËÈ©¤Î¥Î¥¤¥º¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥ë´¶¤ä¥é¥á´¶¤¬¶¯¤¤¥Á¡¼¥¯¡¢È¯¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤¹¤®¤ë¥Á¡¼¥¯¡¢¥Ö¥é¥·¤Ç²¿ÅÙ¤â½Å¤Í¤ëÅÉ¤êÊý¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£¤³¤ì¤é¤ÏËË¤Î¥Î¥¤¥º¤òÁý¤ä¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥¯¤ò¼çÌò¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ëÊä½õÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Û¤¦¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡40Âå¤Î¥Á¡¼¥¯¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Ê¥·¤ÎÁªÂò¤â
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢40Âå¤Ë¥Á¡¼¥¯¤¬ÉÔÍ×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í·ì¿§¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢Èè¤ì¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¡¢É½¾ð¤¬¹Å¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥¯¤Ï¼çÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È©¤Î¾õÂÖ¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÈùÄ´À°¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬40Âå¤Î¥á¥¤¥¯¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÖ¤ß¤¬¤¢¤ëÆü¤Ï¡¢Â¤µ¤Ê¤¤¡¢¤¯¤¹¤ß¤¬¶¯¤¤Æü¤Ï¡¢¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸÷¤ÇÀ°¤¨¤ë¡¢¥Î¥¤¥º¤¬Â¿¤¤Æü¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆÀÅ¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥¯¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÈ©¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤êÅÉ¤ë¤Û¤¦¤¬À°¤¦Æü¤¬¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡40Âå¤Î´é¿§¤ÏËèÆüÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÈ©¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ´À°¤¹¤ë½ÀÆð¤µ¤³¤½¤¬¡¢¼«Á³¤Ë¼ã¤¯¸«¤»¤ë¥³¥Ä¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¦¼Ì¿¿¡¿±óÆ£¹¬»Ò¡ä
¡Ú±óÆ£¹¬»Ò¡Û
ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥¨¥¤¥¸¥ó¥°ÈþÍÆ¸¦µæ²È¡¡¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°Î¾¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î»ñ³Ê¤òÊÝ»ý¡£Web¤òÃæ¿´¤ËÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò´ó¹Æ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¿·Ê¹¡¢»¨»ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¢¹¹ð¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¡£Instagram¡§@sachikoendo_