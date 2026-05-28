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YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「きゅうりだけでいい。混ぜるだけで、旨すぎるサンド完成」と題した動画を公開しました。手軽な材料と洗い物を減らす工夫が詰まった、さっぱりとしてボリューム満点のサンドイッチの作り方を紹介しています。



動画では、主役となる2本のきゅうりをスライスし、ポリ袋に入れて塩揉みする工程からスタートします。「サンドイッチに水分は大敵」とのことで、塩をなじませて10分放置し、しっかりと水分を抜くのが最大のポイントです。この時、ポリ袋に爪楊枝で複数箇所穴を開け、袋ごと両手で絞って水気を抜くという、手が汚れない裏ワザが紹介されています。



水気を絞ったきゅうりはボウルに移し、マヨネーズと辛子で味付けします。「この辛子がアクセント」と説明されており、よく混ぜ合わせたきゅうりサラダはこれだけでも食欲をそそる仕上がりです。



続いて、ラップの上に置いた食パンにバターを塗り、スライスチーズと先ほどのきゅうりサラダをたっぷりと乗せます。パンで挟んでラップで包んだ後、包丁で半分にカットすると、はち切れんばかりのきゅうりが詰まったボリューム満点の断面が現れました。



安くて手軽に作れるだけでなく、さっぱりとした味わいを楽しめる一品です。小腹が空いた時や軽食に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・きゅうり 2本

・塩 小さじ1/2

・マヨネーズ 大さじ2

・辛子 小さじ1/2

・食パン（6枚切り） 2枚

・バター（またはマーガリン） 適量

・スライスチーズ 1枚



［作り方］

1. きゅうりは洗って両端を切り落とし、ポリ袋の中へ直接スライサーを使って薄切りにする。

2. 袋の中に塩を加え、袋の外から手で揉み込んで10分放置する。

3. 水分が出てしんなりしたら、袋の下部に爪楊枝で複数の穴を開け、袋ごと両手で強く絞って水気をしっかりと抜く。

4. 絞ったきゅうりをボウルに移し、マヨネーズと辛子を加えてよく混ぜ合わせる。

5. ラップの上に食パンを並べ、片面にバターを塗る。

6. 一方のパンの上にスライスチーズを乗せ、その上に4のきゅうりサラダをすべて乗せる。

7. もう1枚の食パンで挟んで軽く押さえ、ラップでしっかりと包み込む。

8. ラップごと包丁で半分にカットして完成。