＜義父のために月20万？＞作戦変更！出し渋る妻に「離婚しよう」ニヤり【第3話まんが：夫の気持ち】
俺（ムツキ）は、妻のサエと小学生の子どもたちとの4人暮らし。実家では、離婚して子連れで出戻った姉のカオリが両親と同居している。姉は昔から強気な性格で、弟の俺は頭が上がらない。父を介護施設に入れる話が出たときも、姉が主導して進めてくれた。俺ができることは、姉から言われたとおりにこなすだけだ。施設費用は少し高いけれど、ウチの家計から出せない金額じゃないだろう。しかしサエは「自分の給料からは出さない」と言ってきたのだった。
家賃の24万は俺が全額払っている。サエにはそこまで大きな出費はないはずだ。たいして家計に貢献していないくせに、家賃を払っている俺に「施設の月額費用20万は自分で払え」だなんて……。すると姉が妙案を思いついたのだ。
もし俺と離婚したら、サエは24万の家賃を自分で払うことになる。当然、経済的に厳しくなるはずだ。子どもたちにとっても父親は必要だし、さすがにサエも思い直すだろう……。姉とそんな作戦を練り、俺はサエに話を切り出した。
サエの方が月々の経済的負担が少ないはずなのに、どうしてこの緊急事態にわずかでも協力しようという気がないのか……。そのことを考えると虚しさもよぎった。だから少し思い知らせてやりたいという気持ちもあったのだ。姉の妙案はちょっと強引だったかもしれないけれど、大事なのはサエが現状を知ることだから致し方ない。俺は自宅に帰ると、あえて「離婚しよう」という言葉を口にした。
さすがにサエだって、離婚を申し渡されて考え直すだろうと思っていた。ところがいざ話を切り出すと、サエはあっさり「いいよ」と言ったのだ。一瞬、何が起こったのか理解できなかった。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
家賃の24万は俺が全額払っている。サエにはそこまで大きな出費はないはずだ。たいして家計に貢献していないくせに、家賃を払っている俺に「施設の月額費用20万は自分で払え」だなんて……。すると姉が妙案を思いついたのだ。
もし俺と離婚したら、サエは24万の家賃を自分で払うことになる。当然、経済的に厳しくなるはずだ。子どもたちにとっても父親は必要だし、さすがにサエも思い直すだろう……。姉とそんな作戦を練り、俺はサエに話を切り出した。
サエの方が月々の経済的負担が少ないはずなのに、どうしてこの緊急事態にわずかでも協力しようという気がないのか……。そのことを考えると虚しさもよぎった。だから少し思い知らせてやりたいという気持ちもあったのだ。姉の妙案はちょっと強引だったかもしれないけれど、大事なのはサエが現状を知ることだから致し方ない。俺は自宅に帰ると、あえて「離婚しよう」という言葉を口にした。
さすがにサエだって、離婚を申し渡されて考え直すだろうと思っていた。ところがいざ話を切り出すと、サエはあっさり「いいよ」と言ったのだ。一瞬、何が起こったのか理解できなかった。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子