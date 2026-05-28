タレントの渡辺満里奈が２７日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」に出演。「若い頃と変わらない」などと言われることへの疑問を口にした。

この日は「年を重ねて今が一番楽しい女」が集合。その中で渡辺は世間に伝えたいこととして「年齢を言うと、若い〜とか言われたりするのが、そういうのはもういらないかな」とコメント。「５０代になったら、『デビューの時と変わらない』とか言われるが、いや、変わってるから」と話した。

これには阿川佐和子も「『お若いですね』って、若い頃には言われませんからね」と同意。上田晋也が「何が正解？」と聞くと、阿川は「ＴＶタックルでご一緒した三宅久之さんは「また一段と…』で止める」と、かつて言われた言葉を紹介していた。

また渡辺は、ＳＮＳで若い女性が「セクハラされた」などと書き込んだ際、年配層の女性たちが「上司に言うべき」などと助言リプをすると、「荒れることがある」といい、「『ババアの嫉妬』とか、『ババアはセクハラもされないから嫉妬してやがる』とか（書かれる）」と指摘。その上で「ババアは嫉妬なんかしないんだよ。若い子を守ってやりたいだけなんだよ」と訴えていた。