モナキをアンケートで深堀り！初冠番組『モナキ 純度100％！』放送決定　NGなしの“爆笑”制作発表会見

いま人気急上昇中の4人組男性歌謡グループ・モナキの初冠特番『モナキ 純度100％！』が、6月20日（土）深夜0時から放送されることが決定した。

デビュー前からTikTokなどでも大きな話題を呼び、デビューイベントやミニライブは人気すぎて中止になるなど、まさにいま日本中を席巻しているモナキ。

そんなモナキ初となる本格的バラエティ番組『モナキ 純度100％！』では、MCのなすなかにしとともに彼らの知られざる素顔と魅力に迫っていく。

番組では、50項目に及ぶアンケートでモナキを徹底解剖。

「モナキの基本プロフィール」、「プライベート」、「人間性＆過去」、「さらに深掘り」、「モナキの未来」の5テーマに分けたアンケートを実施し、彼らの素顔を深掘り。

もちろんモナキの歌唱パフォーマンスも。この番組でしか見ることのできないオリジナルパフォーマンスをたっぷり届ける。

◆純烈・酒井から激励メッセージが！

初冠特番の収録を終えたモナキが制作発表記者会見に出席。初めてのバラエティ番組出演、冠特番への想いなど、『モナキ 純度100％！』にかける意気込みを語った。

初めての記者会見に緊張するモナキにさっそくサプライズが。プロデューサーである純烈の酒井一圭からメッセージが寄せられた。

「41年前に『逆転あばれはっちゃく』の主人公として初めての制作発表記者会見に臨んだのが旧テレビ朝日の社屋でした。モナキとして初の制作発表記者会見もテレビ朝日、そして『モナキ 純度100％！』の放送日6月20日は私の51歳の誕生日。ご縁を感じます」という酒井からの温かい激励メッセージ。

じんは「本当にご縁を感じる。このモナキというものがなければ、僕たち4人も決して人生で交わることのない4本の道を歩んでいたので、本当に人との縁が結ばれあってできたグループなんだなと、しみじみしております」と感慨深そうに語った。

初めての冠特番、しかもバラエティ番組自体も初めてというモナキ。

収録を終えての感想を聞かれると、「初めての経験だったので、どういう風におしゃべりしていったらいいんだろうというのがすごく不安なまま臨んだんですけれども、スタッフの皆さんやMCのなすなかにしさんのサポートでいろいろおしゃべりすることができました。念願だったバラエティ、いつもバラエティ番組に自分が出たらどうなるんだろうと想像していたことが冠番組としてできるなんて…！」とおヨネ。

じんも「不安なまま始まって、不安なまま終わりました」と明かしつつ、「不安なほうがモナキは面白がられることが多い。正解がわからないんです」と戸惑いも見せた。

また、サカイJr.は「会社員をしていたので、冠番組をすることになるとは夢にも思ってもいなかった」と、まだ信じられない様子。

ケンケンも「収録をしていて、メンバーがこんなこと思ってたんだ、こんなことしてたんだ、と知らない一面を知った」と、冠特番ならではの内容を満足そうに語っていた。

収録を振り返り、「サカイJr.にMVPをあげたい。特殊な技や普段見せられないようなところが見せられたのでは」とじん。

ケンケンも「普段は妖艶なフリをしているので、ステージでは絶対やらないことをやっている。こんなことしていいんだ、って知ってもらえるのでは」と奮闘を称えると、サカイJr.は「人生でやったことのない面が表れたとは思います（笑）。見てほしい気持ち半分、出てきたら飛ばしてほしい気持ち半分です…（笑）」と照れくさそうに返していた。

◆モナキの悩みを公開！爆笑悩み続々

『モナキ 純度100％！』では、多くのアンケートに回答したモナキ。そのなかでも「いまの悩みは」という項目を会見で深掘りすることに。

それぞれのいまの悩みを探っていくと、「人の名前が覚えられない」というじんは、「今朝もワイヤレスイヤホンをなくしちゃったんですけど、いつどこでなくしたのかも覚えていないという、本当にポンコツです…（笑）」と苦笑い。

続くサカイJr.から飛び出したのは「妄想散歩」というワード。

散歩が好きだけど最近は忙しくて行く時間がないそうで、「実際にその街を歩くのではなく、その行政さんのHPに載っている“マスタープラン”というものを見たり、一般の方のブログを見て“この街の良さってこういうとこにあるんだ”っていうのを勉強してから、マップアプリでそこを歩いたつもりになる」という「妄想散歩」について熱く語った。

少し悩みが多いというおヨネ。そのなかでも気になったのが「青ひげが目立つので剃りすぎて血が出てきてしまう」、そして「ジャケットの油性ペンのシミが消えない」というもので、実際にそのシミも披露し…。

そしてケンケンからはまさかの「足が少し臭ってきた。対策を教えてほしい」という悩みが。靴を脱いで報道陣に嗅いでもらおうとするも、誰も名乗り出てもらえず…。

モナキらしいユーモアたっぷり、NGなしの終始和やかな会見となった。

質疑応答では、「冠番組の次に叶えたい夢は？」という質問が。

「年末の音楽番組に出たいです。純烈さんの後を追いかけて、紅白歌合戦に出たいです！」と即答したおヨネ。じんも兄貴分である純烈が掲げたスローガンにちなみ、「夢は紅白！親孝行！です」と決意を新たにした。

さらに、終盤ではケンケンについての一部報道にも言及。「芸能活動を休止している期間に結婚しましたが、モナキへの加入の話があった時にはすでにお別れしていました」とケンケン自らが明かすと、じんは「モナキは4者4様のラインナップ。（上手のサカイJr.から）既婚、元既婚、未婚…」と個性溢れる発言をし、大爆笑のなか会見が終了した。