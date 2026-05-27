その日、Tさん（投稿時：栃木県在住40代女性）が高校生の娘を迎えに行くと、彼女は黒い大きな傘をさしていた。

【育児体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…

それはTさんが見たことのないもので、「その傘どうしたの？」と娘に尋ねると......。

＜Tさんからのおたより＞

10年近く前、娘が高校1年生だった時の夏ごろのことです。

自転車で下校中、急な豪雨に見舞われました。

娘は大きな木の下で雨宿りをしていたのですが、そこに車で通り掛かった男性がいて......。

男性は車を降りてくると...

男性は娘に傘を手渡してくれたそうです。

私がその場所まで車で迎えに行った時に、娘が見知らぬ黒い大きな傘をさしていたので、「その傘どうしたの？」と聞くと、「知らない男の人が車から降りて走って来て、もう一本あるから大丈夫だから、と手渡してくれた」と言っていました。

突然のことでびっくりして、きちんと御礼が出来なかった、とも。

ゲリラ豪雨の中、車から降りるのも大変な所、わざわざ娘に傘を届けてくれるなんて私もとても驚きました。

我が家の傘入れには、その時の傘がずっと置いてあります。見るたびに心が温まる思いがします。

もし会えるのなら、「ありがとう」が言いたいです。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）、性別を明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）