琉球のクーリーが前人未到のCS通算400リバウンド達成…今季ファイナルは平均12.3本をマーク

5月26日に『りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26』のファイナル、長崎ヴェルカvs琉球ゴールデンキングスのGAME3が行われ、13リバウンドをマークした琉球のジャック・クーリーが、Bリーグチャンピオンシップにおいて個人通算400リバウンドを達成した。

クーリーが加入した2019－20シーズン以降で琉球は、チャンピオンシップ6大会中5大会でファイナルまで進出し、クーリーはこれまでにCSに通算42試合出場した。この試合でクーリーは8本のオフェンスリバウンドを含む13リバウンドを記録し、ゴール下で存在感を見せた。今回のファイナルでは3試合すべてで2ケタリバウンドを奪取し、平均12.3リバウンドをマーク。CS個人通算402リバウンドに到達し、400リバウンドを達成した唯一の選手となった。

アメリカ出身で現在35歳のクーリーは、206センチ115キロのセンター。ユタ・ジャズやNBA下部Gリーグなどでのプレーを経て2019年に琉球へ入団し、これまでに3度B1リーグ戦のリバウンド王に輝いた。在籍7シーズン目となる今シーズンは、B1リーグ戦全60試合に出場し、41試合で先発出場。1試合平均13.2得点、9.6リバウンド、1.8アシスト、0.8ブロック、0.8スティールを記録し、インサイドの要として君臨した。

■B1リーグCS個人通算リバウンドランキング



1位：402 ジャック・クーリー（琉球）



2位：327 ギャビン・エドワーズ（宇都宮）



3位：294 アレックス・カーク（琉球）



4位：222 ライアン・ロシター（A東京）



4位：222 ヴィック・ロー（琉球）

【動画】クーリーが12得点13リバウンドで勝利に貢献…琉球vs長崎Bリーグファイナル2026GAME1ハイライト映像