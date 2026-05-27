18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日夜に現行犯逮捕され、その後釈放された巨人・阿部慎之助監督（47）が26日に辞任を発表。これを受け阿部監督の復帰を求めるオンライン署名活動が発足し、27日正午時点で1万人を超える署名が集まった。

92年の歴史を誇る伝統球団の監督の辞任が発表された謝罪会見から一夜、オンライン署名サイト最大手「Change.org Japan（チェンジ・ドット・オーグ）」から、監督復帰を求めるオンライン署名ページが発足した。「阿部慎之助氏は、多くの野球ファンにとって象徴的な存在」として復帰を願う声が上がり、瞬く間に拡散され27日正午時点で1万人を超える署名が集まった。

運営は「開始当初は、ここまで多くの方々にご賛同いただけるとは想像しておりませんでした。ご署名・拡散・応援のお言葉、本当にありがとうございます」と感謝を伝え「改めて、本活動は、誰かを攻撃したり、対立を生むためのものではありません」と主張。「一人の巨人ファン、そして一人のプロ野球ファンとして、“阿部慎之助氏の復帰を願う声が確かに存在している”ということを届けたい。その想いで続けております」と思いを主張した。

阿部監督の騒動を巡っては、18歳の長女が対話型の生成人工知能（AI）である「チャットGPT」に相談したことに端をなし、「AIに惑わされてしまった」「AIの危険性」などという点も論争となっている。

署名活動には、映画「ALWAYS三丁目の夕日」などの名作を数多く手がけている映画監督・山崎貴氏も「この事件はAIに惑わされる人類って意味でも、人間の力で元に戻さないといけない奴だと思う」として賛同している。