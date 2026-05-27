気象予報士でタレントの穂川果音（40）が27日までに自身のインスタグラムを更新。北九州の“ソウルフード”「資さんうどん（すけさんうどん）」を堪能している姿を公開した。

「初めての資さんうどん！焼きうどんと瓶ビールの組み合わせが最高に美味しかったーー焼きうどんって、こんなにモチモチしているんだね！！」と、グレーの半袖ニット姿で、焼きうどん＆ビールを堪能しているショットをアップ。

「小倉は初めて行ったのですが、博多とは全く違う雰囲気でご飯も美味しくて楽しかったよー小倉のご飯が美味しかったので、先週から有酸素運動の時間も増やし始めました笑」とつづった。

そして、ハッシュタグでは「資さんうどん」「trip」「小倉グルメ」と添えた。

1976年に北九州市で創業した「資さんうどん」は、九州を中心に展開するうどんチェーン。地元で“ソウルフード”と言われるほど支持を得ており、2024年12月に関東1号店（千葉県八千代市）をオープンさせたのを皮切りに、次々と首都圏に出店し話題になっている。

この投稿にフォロワーらからは「美味しそうですね」「旨そうだ」「なんでそんなに可愛いの」「わー話題の資さんうどん！ほかのんさんアンテナ高いっ」「綺麗ですね」「可愛い」などの声が寄せられている。

穂川は、東京都出身で身長1メートル70。趣味は、コーヒー、スポーツ観戦、料理、日帰り旅、競馬。資格は気象予報士のほか、秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士。

ABEMAの報道番組「ABEMA Prime」でお天気コーナーを10年にわたって担当し、今年3月に卒業した。血液型はA。