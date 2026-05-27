『風、薫る』シソンヌじろう、看病婦フユさんの夫役で登場 演技力＆存在感をネット称賛「本当に良い」「文豪すぎる」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「夕映え」（第43回）が27日に放送され、看病婦フユ（猫背椿）の夫役でお笑いコンビ「シソンヌ」のじろうが登場。ネット上には「お芝居上手」「演技の上手い芸人さん本当に良いよね」「文豪すぎるって」などの反響が寄せられた。
【写真】康介（じろう）を看護するりん（見上愛）と直美（上坂樹里） 明日の『風、薫る』
りん（見上）は個室の患者を多く受け持つようになり忙しい日々を送る。そしてゆき（中井友望）とトメ（原嶋凛）は、患者の小野田（宮地雅子）の食欲がない様子が気になっていた。
一方、りんと直美（上坂）は手術介助を学ばせてほしいとフユに再び頼み込む。その中で、フユは子どもを幼い頃に奉公に出したことを告白。そして夫・康介（じろう）が足を悪くしたため、仕方なく看病婦の職についたことを打ち明ける。
「そんなにトレインドナースとやらがすばらしいなら、うちの人の看護でもしてほしいもんだわ！」と言うフユに、直美は「分かりました！ご主人を看護します」と約束する。
後日、りんと直美はフユの自宅へ。康介は穏やかな雰囲気で2人を迎えるものの、具合は悪そうで脚をさすっている。調子の良い日は歩くこともできると説明するが「どうもしびれてね…」と状況を説明する。
話を聞き、直美が即座に「腰骨を損傷されたんですね」と応じると、康介は「なるほど。たしかに君たちはただの看病婦なんかとは違うようだ」と語る。りんが布団の周りに積まれた本を見つけると、康介は「暇つぶしで。家内に看病婦なんかやらせておいて、お恥ずかしい限りで…」苦笑いを見せるのだった…。
フユの夫・康介役でじろうが登場すると、ネット上には「やっぱコント師は演技が上手いな！」「お芝居上手ですよね」「演技の上手い芸人さん本当に良いよね」といった声や「文士ぽい雰囲気」「文豪すぎるって」「太宰っぽい」などの投稿が集まっていた。
【写真】康介（じろう）を看護するりん（見上愛）と直美（上坂樹里） 明日の『風、薫る』
りん（見上）は個室の患者を多く受け持つようになり忙しい日々を送る。そしてゆき（中井友望）とトメ（原嶋凛）は、患者の小野田（宮地雅子）の食欲がない様子が気になっていた。
「そんなにトレインドナースとやらがすばらしいなら、うちの人の看護でもしてほしいもんだわ！」と言うフユに、直美は「分かりました！ご主人を看護します」と約束する。
後日、りんと直美はフユの自宅へ。康介は穏やかな雰囲気で2人を迎えるものの、具合は悪そうで脚をさすっている。調子の良い日は歩くこともできると説明するが「どうもしびれてね…」と状況を説明する。
話を聞き、直美が即座に「腰骨を損傷されたんですね」と応じると、康介は「なるほど。たしかに君たちはただの看病婦なんかとは違うようだ」と語る。りんが布団の周りに積まれた本を見つけると、康介は「暇つぶしで。家内に看病婦なんかやらせておいて、お恥ずかしい限りで…」苦笑いを見せるのだった…。
フユの夫・康介役でじろうが登場すると、ネット上には「やっぱコント師は演技が上手いな！」「お芝居上手ですよね」「演技の上手い芸人さん本当に良いよね」といった声や「文士ぽい雰囲気」「文豪すぎるって」「太宰っぽい」などの投稿が集まっていた。