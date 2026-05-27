渡辺淳一の原作を娘・渡邉直子が女性視点で再構築！ 毎熊克哉×小島梨里杏W主演『月がみている』11月公開
渡辺淳一の小説『シャトウ ルージュ』を、映画プロデューサーとして長年活躍してきた娘の渡邉直子が、自ら監督を務め映画化した『月がみている』が11月に公開決定。主演に毎熊克哉、小島梨里杏を迎え、愛と性をめぐる男女のすれ違いと再生を描く。
【写真】フランスロケで彩られる新たな愛の物語―映画『月がみている』メイキングカット
『失楽園』『愛の流刑地』など、数々のベストセラーを世に送り出した作家・渡辺淳一。彼の作品の中でも“映像化不可”とも言われてきた一編『シャトウ ルージュ』が、このたび『月がみている』として映画化。
物語の舞台はフランス。誰もが羨む順風満帆な結婚生活を送っているはずだった克彦と月子。しかし、月子は克彦の性的な求愛を受け止めきれず、克彦は不満を募らせていた。一計を案じた克彦はある日、妻をフランスへ誘い出し、性的なレッスンを施すという謎の“城”へと彼女を幽閉しようと目論むが…。
衝撃的な設定から始まる本作だが、その先に待ち受けるのは愛する人との関係性をあらためて見つめ直させる、鮮やかな余韻に満ちた人間ドラマ。映画の7割がフランスで撮影されており、本物の古城を使用した映像美も大きな見どころのひとつだ。
メガホンを取ったのは、本作が長編初監督作となる渡邉直子。『食堂かたつむり』『ニシノユキヒコの恋と冒険』『母さんがどんなに僕を嫌いでも』など数々の映画を手掛けてきたプロデューサーであり、原作者・渡辺淳一の娘でもある。
原作『シャトウ ルージュ』は、美しい妻から性的な拒絶を受け続ける夫が、フランスの“城”で妻に“性のレッスン”を受けさせようとするという大胆な設定で、発表当時大きな話題を呼んだ作品。渡邉監督は、原作に込められた想いを受け継ぎながらも、女性ならではの視点を加え、物語を再構築。原作では描き切れなかった主人公・月子の視点を丁寧に織り込むことで、夫婦それぞれの感情を丁寧に描出した。
さらに、原作タイトルにもある“城”という象徴的なモチーフをフランスでの現地ロケによって可視化。センセーショナルな題材を入口にしながらも、人と人とが互いを理解し、尊重し合うことの難しさと尊さを描く本作は、閉塞感に満ちた現代において、自分らしく生きることの意味を静かに問いかけていく。
主演を務めるのは、毎熊克哉と、本作で新境地を切り開いた小島梨里杏。毎熊が演じるのは、優秀な医師でありながら、妻との関係に満たされない思いを抱える夫・克彦。小島は、そんな夫に翻弄されながらも、自らの心と身体を見つめ直していく妻・月子を演じる。
渡邉監督は、「性的なことは、我々の生の根源であり、自然で尊いことであると捉えることで、見える景色は変わっていくのではないでしょうか。本作を通して罪悪感から解放され、性と生の豊かさを感じて頂けたら嬉しいです」と本作に込めた真摯な思いを語る。
毎熊は、「本作は男女の性を描きつつ､異文化や他者との関わりの中でお互いの心身を尊重し合う大切さを問うている気がします」と、単なるセンセーショナルな題材に留まらない、本作の本質についてコメント。
小島も「『私が月子をやっていいものか』と不安や葛藤もありましたが、それ以上に監督の想いに深い共感があり、気づいたら素敵な皆さまと手を取り合っておりました。この作品と向き合う中で、本当の意味で自分を愛することも教えてもらい、今も静かな温もりが胸に残っています」と、作品と向き合う中で得たかけがえのない時間を振り返っている。
映画『月がみている』は、11月公開。
監督、毎熊、小島のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■渡邉直子（監督）
原作の「シャトウルージュ」は渡辺淳一が、男性へ向けて「ちゃんと女性によりそわないと逃げてしまうと発破をかけたくて書いた」と話していました。
私は、性的なことを「いやらしい」「はしたない」と捉える閉鎖的な空気が、人を、特に女性を苦しめることがあるのではと考えていました。
性的なことは、正に我々の生の根源であり、自然で尊いことであると捉えることで、見える景色は変わっていくのではないでしょうか。
原作では語られなかった、自他を理解し、愛を与える理想郷である城を加え、人間の美しい性愛を女性スタッフを中心に作り上げました。
映画「月がみている」を通して罪悪感から解放され、性と生の豊かさを感じて頂けたら嬉しいです。
■毎熊克哉（主演）／夫・克彦役
私が演じた克彦は外では信頼されている優秀な医師でありながら､内では妻との関係に満たされない気持ちを抱え歪ませている複雑なキャラクターで、撮影の日々を思い返すとチクりと痛む罪悪感や喪失感と柔らかい優しさが入り混じった不思議な感情になります。
本作は男女の性を描きつつ、異文化や他者との関わりの中でお互いの心身を尊重し合う大切さを問うている気がします。
現代に突き刺さる作品になっていますので､是非劇場でご覧ください。
■小島梨里杏（主演）／妻・月子役
正直、勇気がいりました。役として「私が月子をやっていいものか」と不安や葛藤もありましたが、それ以上に監督の想いに深い共感があり、気づいたら素敵な皆さまと手を取り合っておりました。特にフランスでの撮影は、もう二度と同じ形では出逢えないような日々の連続でした。
この作品と向き合う中で、本当の意味で自分を愛することも教えてもらい、今も静かな温もりが胸に残っています。
この豊かな愛に満ちた世界が、多くの方を優しく包み込めますように。私自身、公開が楽しみです。
【写真】フランスロケで彩られる新たな愛の物語―映画『月がみている』メイキングカット
『失楽園』『愛の流刑地』など、数々のベストセラーを世に送り出した作家・渡辺淳一。彼の作品の中でも“映像化不可”とも言われてきた一編『シャトウ ルージュ』が、このたび『月がみている』として映画化。
衝撃的な設定から始まる本作だが、その先に待ち受けるのは愛する人との関係性をあらためて見つめ直させる、鮮やかな余韻に満ちた人間ドラマ。映画の7割がフランスで撮影されており、本物の古城を使用した映像美も大きな見どころのひとつだ。
メガホンを取ったのは、本作が長編初監督作となる渡邉直子。『食堂かたつむり』『ニシノユキヒコの恋と冒険』『母さんがどんなに僕を嫌いでも』など数々の映画を手掛けてきたプロデューサーであり、原作者・渡辺淳一の娘でもある。
原作『シャトウ ルージュ』は、美しい妻から性的な拒絶を受け続ける夫が、フランスの“城”で妻に“性のレッスン”を受けさせようとするという大胆な設定で、発表当時大きな話題を呼んだ作品。渡邉監督は、原作に込められた想いを受け継ぎながらも、女性ならではの視点を加え、物語を再構築。原作では描き切れなかった主人公・月子の視点を丁寧に織り込むことで、夫婦それぞれの感情を丁寧に描出した。
さらに、原作タイトルにもある“城”という象徴的なモチーフをフランスでの現地ロケによって可視化。センセーショナルな題材を入口にしながらも、人と人とが互いを理解し、尊重し合うことの難しさと尊さを描く本作は、閉塞感に満ちた現代において、自分らしく生きることの意味を静かに問いかけていく。
主演を務めるのは、毎熊克哉と、本作で新境地を切り開いた小島梨里杏。毎熊が演じるのは、優秀な医師でありながら、妻との関係に満たされない思いを抱える夫・克彦。小島は、そんな夫に翻弄されながらも、自らの心と身体を見つめ直していく妻・月子を演じる。
渡邉監督は、「性的なことは、我々の生の根源であり、自然で尊いことであると捉えることで、見える景色は変わっていくのではないでしょうか。本作を通して罪悪感から解放され、性と生の豊かさを感じて頂けたら嬉しいです」と本作に込めた真摯な思いを語る。
毎熊は、「本作は男女の性を描きつつ､異文化や他者との関わりの中でお互いの心身を尊重し合う大切さを問うている気がします」と、単なるセンセーショナルな題材に留まらない、本作の本質についてコメント。
小島も「『私が月子をやっていいものか』と不安や葛藤もありましたが、それ以上に監督の想いに深い共感があり、気づいたら素敵な皆さまと手を取り合っておりました。この作品と向き合う中で、本当の意味で自分を愛することも教えてもらい、今も静かな温もりが胸に残っています」と、作品と向き合う中で得たかけがえのない時間を振り返っている。
映画『月がみている』は、11月公開。
監督、毎熊、小島のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■渡邉直子（監督）
原作の「シャトウルージュ」は渡辺淳一が、男性へ向けて「ちゃんと女性によりそわないと逃げてしまうと発破をかけたくて書いた」と話していました。
私は、性的なことを「いやらしい」「はしたない」と捉える閉鎖的な空気が、人を、特に女性を苦しめることがあるのではと考えていました。
性的なことは、正に我々の生の根源であり、自然で尊いことであると捉えることで、見える景色は変わっていくのではないでしょうか。
原作では語られなかった、自他を理解し、愛を与える理想郷である城を加え、人間の美しい性愛を女性スタッフを中心に作り上げました。
映画「月がみている」を通して罪悪感から解放され、性と生の豊かさを感じて頂けたら嬉しいです。
■毎熊克哉（主演）／夫・克彦役
私が演じた克彦は外では信頼されている優秀な医師でありながら､内では妻との関係に満たされない気持ちを抱え歪ませている複雑なキャラクターで、撮影の日々を思い返すとチクりと痛む罪悪感や喪失感と柔らかい優しさが入り混じった不思議な感情になります。
本作は男女の性を描きつつ、異文化や他者との関わりの中でお互いの心身を尊重し合う大切さを問うている気がします。
現代に突き刺さる作品になっていますので､是非劇場でご覧ください。
■小島梨里杏（主演）／妻・月子役
正直、勇気がいりました。役として「私が月子をやっていいものか」と不安や葛藤もありましたが、それ以上に監督の想いに深い共感があり、気づいたら素敵な皆さまと手を取り合っておりました。特にフランスでの撮影は、もう二度と同じ形では出逢えないような日々の連続でした。
この作品と向き合う中で、本当の意味で自分を愛することも教えてもらい、今も静かな温もりが胸に残っています。
この豊かな愛に満ちた世界が、多くの方を優しく包み込めますように。私自身、公開が楽しみです。