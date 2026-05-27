【「新・エルフさんは痩せられない。」6巻】 5月27日 発売 価格：880円

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秋田書店は、マンガ「新・エルフさんは痩せられない。」の6巻を5月27日に発売する。価格は880円。

本作は2024年にTVアニメ化された「エルフさんは痩せられない。」の続編。異世界から現代日本にやってきたぽっちゃり異世界人たちの姿を描いている。

6巻では夢魔を満足させる食べ物を与えないと“永遠のぽっちゃり”になる呪いをかけられた絵留札が、起死回生のメニューを作ろうとする。

【「新・エルフさんは痩せられない。」6巻あらすじ】

東京近郊のとある街――。整体サロン「スマイリーボア」で働く直江友厚（なおえともあつ）は、エルフの絵留札（えるふだ）を施術したことをきっかけに、ぽっちゃり異世界人を専門に担当している。異世界からやってきた彼女たちは、帰るときも同じ重量でなくてはならないのだが、それぞれが飽食の日本の甘い誘惑に負け、肥えて帰れなくなってしまったのだ。夢魔を満足させる食べ物を与えない限り、“永遠のぽっちゃり”になってしまう呪いをかけられた絵留札は時間経過と共に夢魔化していた!? その起死回生のメニューとは!?

(C)シネクドキ（秋田書店）2022

