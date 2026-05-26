ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > セルビア大統領、北京各所を見学 セルビア大統領、北京各所を見学 セルビア大統領、北京各所を見学 2026年5月26日 23時25分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２６日、中国共産党歴史展覧館を訪れたブチッチ大統領（手前左から３人目）。（北京＝新華社記者／張晨霖） 【新華社北京5月26日】中国を国賓として訪問中のセルビアのブチッチ大統領は26日、北京で中国共産党歴史展覧館や清華大学、自動車ブランド「小米（シャオミ）汽車」の工場を訪れた。２６日、中国共産党歴史展覧館を訪れたブチッチ大統領。（北京＝新華社記者／張晨霖）２６日、清華大学で講演するブチッチ大統領。（北京＝新華社記者／張晨霖）２６日、清華大学で講演するブチッチ大統領。（北京＝新華社記者／張晨霖）２６日、「小米汽車」の工場で、中国テクノロジー企業のスマート製造や産業革新の進展について説明を受けるブチッチ大統領（中央）。（北京＝新華社記者／謝羗）２６日、「小米汽車」の工場を訪れたブチッチ大統領（手前左から２人目）。（北京＝新華社記者／謝羗） リンクをコピーする みんなの感想は？