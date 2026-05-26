女子プロレスのスターダムは26日、後楽園ホールで「STARDOM in KORAKUEN2026 May」を行った。

フワちゃんはHANAKO、舞華、葉月、安納サオリ組は稲葉あずさ、ビー・プレストリー、琉悪夏、上谷沙弥、刀羅ナツコ組と10人タッグで対戦。

フワちゃんは琉夏悪と先発。早くも師匠の葉月と連携。しかし、ビーが介入。ビーがフワちゃんをいたぶる。フワちゃんは上谷に脳天砕きに卍固め、HATE軍がフワちゃんに串刺しからキック。最後は沙弥様が9分46秒、スタークラッシャーからの片エビ固めで勝利した。

試合後、沙弥様はマイクを持つと「後楽園の下部たちよ、盛り上がってるか！」とアピールするとそこに他団体のマリーゴールドを退団した林下詩美がリングに登場。沙弥様とにらみ合いを展開した。いきなりの林下の登場に沙弥様は「何しにきたの？」と疑問の声を口にした。林下は「上谷、ずっと見てたよ。ずっと見てたから、上谷の活躍が凄くうれしかった。でも、それ以上に上谷に負けたくないと思った。だからきょうここにくるしかないと思った」と理由を説明する。沙弥様は「このスターダムでプロレスがしたいということ？お前さ、いったいこれまで何してたの？がっかりだわ」と言い残すとリングを後に。残された林下は「自分はまたこのスターダムでプロレスがしたいと思います」と頭を下げた。

バックステージでも沙弥様は「あいつさ、何しに来たんだろうね。他所でね、結果一つ残せないやつが今のスターダムではい上がろうなんて甘いんだよ。何してたのこの約2年間、甘いわ、全てが」とバッサリと切り捨てた。