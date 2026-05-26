「ケロロ軍曹」より「30MP パワード夏美＆ギロロ伍長」が11月に発売【#生配信30ML】
【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】 5月26日19時より配信
BANDAI SPIRITSは、配信番組「第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて「30MP パワード夏美＆ギロロ伍長」を発表した。発売は11月を予定し、価格は5,280円。
「ケロロ軍曹」よりパワードスーツを纏った夏美とギロロ伍長を30MPフォーマットで立体化。パワード夏美は武装などのギミックに加えて、頭部のアクセサリからビームサーベルの脱着ができる。ビームサーベルや羽根のエフェクトパーツも付属する。
ギロロ伍長も武器が付属し、2丁拳銃持ちが可能。【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】
【30MP 新商品公開📢】- 30 MINUTES PREFERENCE公式SNS (@30mpreference) May 26, 2026
11月発売予定
30MP パワード夏美＆ギロロ伍長
アニメ『ケロロ軍曹』シリーズより
パワード夏美＆ギロロ伍長 を商品化🎵#30MP #ケロロ軍曹 #プラモデル pic.twitter.com/nMxnOe1QGr
(C)吉崎観音／KADOKAWA・ケロロ軍曹製作委員会