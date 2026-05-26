「阪神０−４日本ハム」（２６日、甲子園球場）

阪神は今季３度目の完封負けで連勝は「５」でストップ。交流戦は黒星発進となった。

打線は中野が今季初の１番、ドラフト１位・立石（創価大）がプロ初の２番と新たな組み合わせで臨んだが、昨年の沢村賞投手・伊藤の前に八回まで三塁すら踏ませてもらえなかった。九回に森下、佐藤輝、大山の３連打で満塁の好機を作ったが、木浪、高寺、代打小幡が倒れた。

デビュー戦から５戦連続安打を放っていた立石は４打数無安打。６戦連続となればセ・リーグでは１９８１年の原辰徳以来だったが、快記録達成とはならなかった。それでも、プロ入り後初となる甲子園での三塁守備では、風で流されたフェンス際の飛球を捕球するなど好プレーを見せた。

今季初登板から３戦３勝中だった先発・西勇は、６回５安打１失点で今季初黒星。六回にレイエスに先制ソロを浴び１球に泣いた。この試合まで今季９試合で防御率０・００だった２番手・工藤は投手強襲安打と四球で１死一、二塁を残し降板。代わった桐敷が２点適時打と暴投で３点を失った。