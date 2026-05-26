NMB48の岡腰星来さんが、アップトゥボーイvol.363（ワニブックス）に初登場。待望の水着グラビアを披露しました。



【写真】つやつやリップが魅惑的な岡腰星来さん

5月27日発売のNMB48最新シングル『初めてのオール』では、初の表題曲選抜メンバーに選ばれるなど、グループの未来を担う岡腰さん。19歳の瑞々しく弾けるフレッシュな存在感を存分に活かした等身大のカットが満載。誌面では、そんな彼女の制服やビキニ姿など、キラキラと輝くこの瞬間が切り取られたグラビアに仕上がっています。



岡腰さんはXで「皆さんぜひ手に取っていただけるとうれしいです♡」とコメント。撮影時の画像も公開しています。



同号は、日向坂46の大野愛実さんが表紙を飾り、乃木坂46・森平麗心さん、日向坂46・平岡海月さんらが登場しました。



【岡腰星来さんプロフィル】

おかごし・せいら 生年月日 :2006年11月10日 大阪府出身 血液型 :A型 ニックネーム :せーちゃん 身長 :160.1 cm

好きな食べ物 :アボカド、韓国料理、アイス、お肉 趣味 :ドラマ鑑賞、セルフネイル、ガチャガチャ、辛いものを食べること

特技 :書道、水泳、お菓子作り、早口言葉 将来の夢 :NMB48のセンター。マルチタレントになりたい