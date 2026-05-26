【5月26日の契約情報】日本代表の若きエースが契約継続・4年間複数年契約合意…チーム3冠王が契約解除

2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、選手とスタッフの契約情報を発表した。

昨日も主力選手の契約継続を発表したシーホース三河は、チームのエースであり、日本代表でも活躍する西田優大の契約継続および、4年間の複数年契約に双方合意したことを発表した。

一方、大阪エヴェッサがマット・ボンズの契約を解除し、退団することを発表した。ボンズは複数年契約を結んでいたが、本人から契約解除の申し出があったという。クラブは継続に向けた交渉を続けてきたが、双方合意のうえで退団が決まった。

また、B3を初めて制した立川ダイスでは、間橋健生ヘッドコーチの契約満了が発表。同時に6選手の契約満了も発表され、来シーズンから始まるB.革新に向けた準備を進めているようだ。

◆■5月2日のBリーグ契約情報

＜選手＞



永吉佑也（SR渋谷／契約継続）



西田優大（三河／契約継続）



浅井修伍（青森／契約継続）



大橋大空（横浜EX／契約継続）



杉山裕介（横浜EX／契約継続）



増田啓介（静岡／契約継続）



林瑛司（愛媛／契約継続）



佐藤星来（鹿児島／契約継続）



河井竜（三重／契約継続）



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マット・ボンズ（大阪／契約解除）



カボンゴ・ジョナサン（立川／契約満了）



遠藤奨太（立川／契約満了）



佐藤文哉（立川／契約満了）



甲斐将志（立川／契約満了）



エドワード・モリス（立川／契約満了）



大内淳輝（立川／契約満了）



カロンジ磯山パトリック（香川／契約解除）

＜スタッフ＞



間橋健生（立川HC／契約満了）



大森勇（岡山AHC／契約継続）