◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２６日、美浦トレセン

ベテラン・中野達哉記者が「超ブル診断」データ編で日本ダービーを分析した。

現役のダービージョッキーは１０人（短期免許のレーンは除く）。誰もが夢見る称号を得るには騎手と競走馬の密接なつながりが重要なピースになる。過去１０年で継続騎乗の複勝率２１・９％に対して、乗り替わりは同７・８％。テン乗りでの活躍は１８年３着のコズミックフォース、２３年１着のタスティエーラ、２５年３着のショウヘイの３例。現役のダービージョッキーの初制覇は５人がデビューからダービーまで手綱を執り続けていた。

デビューから手綱を執り続けた騎手とダービーに臨んだ馬が馬券対象に１頭もならなかったのは過去１０年で２０年の１年のみ。一昨年のダノンデサイル、昨年のクロワデュノールも横山典、北村友とのタッグを熟成させて頂点に立った。今年はこれまでと同じ騎手が継続する予定なのはグリーンエナジー、パントルナイーフ、ライヒスアドラー、リアライズシリウス、ロブチェンの５頭だ。

皐月賞上位２頭は今回も上位争いに顔を出しそう。皐月賞が１〜４番人気で１〜３着に入った馬のダービー成績は【４・８・１・４】（データは過去１０年、以降も）。複数該当馬がいた場合は過去１０年で６度あって、４度のワンツーを含め、必ず連対馬を出している。

ただし、皐月賞馬は【１・４・１・４】で、勝ったのは無敗の三冠馬となるコントレイルだけ。ただ、日本ダービーで１番人気だと〈３〉〈４〉《１》〈２〉〈２〉〈２〉着。ロブチェンが１番人気ならば、軸馬としては信頼できそう。ただ、２冠となるとどうか。リアライズシリウスが上位人気なら信頼度は上。皐月賞２着馬が４番人気以内なら《１》〈３〉〈２〉〈２〉《１》《１》着。すべて馬券圏内をにぎわせている。

皐月賞上位２頭に食い込むならグリーンエナジー。前走２けた着順は【０・０・０・３１】で挽回は厳しく、１勝馬も【０・０・１・１３】ではデータからは推しづらい。グリーンエナジーは２番人気の皐月賞で７着。皐月賞が１〜４番人気で６〜９着に沈んだ馬は８頭中、１８年１着のワグネリアン、１７年２着スワーヴリチャードがデビューから継続した鞍上と巻き返しに成功している。地方所属時に東京ダービーで４勝を挙げている戸崎が日本ダービーで悲願を達成する瞬間が訪れるか。