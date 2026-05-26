横浜FMとプロ契約FW三井寺眞も選出…国際大会に臨むU-16日本代表メンバー発表!! 背番号10はMF梶山蓮翔、高体連からは2選手
日本サッカー協会(JFA)は26日、福島県・Jヴィレッジで行われる「U-16インターナショナルドリームカップ 2026 JAPAN」に臨むU-16日本代表メンバー20人を発表した。
今年4月に横浜F・マリノスとプロ契約を締結したFW三井寺眞の他、Jユース所属選手を中心に選出され、背番号10はMF梶山蓮翔(FC東京U-18)が背負う。高体連からはFW高田憲慎(帝京大可児高)、FWオツコロ海桜(昌平高)の2選手が名を連ねている。
チームは31日に集合し、2日まではトレーニングを消化。3日にU-16コートジボワール代表、5日にU-16フランス代表、7日にU-16アルゼンチン代表と対戦予定だ。
【スタッフ】
監督:廣山望
コーチ:白石通史
コーチ:小野木玲
GKコーチ:山岸範宏
フィジカルコーチ:佐藤哲哉
テクニカルスタッフ:羽山温音
【選手】
▽GK
1 シュルツ建斗(鹿島ユース)
12 新村和史(大宮U18)
▽DF
4 藤田勇雅(千葉U-18)
2 對馬羽琉(川崎F U-18)
15 中山柊斗(横浜FMユース)
18 渡部直宏(東京Vユース)
3 大垣徹平(清水ユース)
5 上野煌士郎(川崎F U-15生田)
▽MF
10 梶山蓮翔(FC東京U-18)
13 進藤新大(柏U-18)
14 瀬賀結臣(FC東京U-18)
7 深谷朔共(名古屋U-18)
17 伊藤航(FC東京U-18)
6 花元誉絆(神戸U-18)
16 鮫島充輝(名古屋U-18)
▽FW
9 高田憲慎(帝京大可児高)
11 八色隼人(名古屋U-18)
8 三井寺眞(横浜F・マリノス)
19 迫田凌和(大宮U18)
20 オツコロ海桜(昌平高)
今年4月に横浜F・マリノスとプロ契約を締結したFW三井寺眞の他、Jユース所属選手を中心に選出され、背番号10はMF梶山蓮翔(FC東京U-18)が背負う。高体連からはFW高田憲慎(帝京大可児高)、FWオツコロ海桜(昌平高)の2選手が名を連ねている。
【スタッフ】
監督:廣山望
コーチ:白石通史
コーチ:小野木玲
GKコーチ:山岸範宏
フィジカルコーチ:佐藤哲哉
テクニカルスタッフ:羽山温音
【選手】
▽GK
1 シュルツ建斗(鹿島ユース)
12 新村和史(大宮U18)
▽DF
4 藤田勇雅(千葉U-18)
2 對馬羽琉(川崎F U-18)
15 中山柊斗(横浜FMユース)
18 渡部直宏(東京Vユース)
3 大垣徹平(清水ユース)
5 上野煌士郎(川崎F U-15生田)
▽MF
10 梶山蓮翔(FC東京U-18)
13 進藤新大(柏U-18)
14 瀬賀結臣(FC東京U-18)
7 深谷朔共(名古屋U-18)
17 伊藤航(FC東京U-18)
6 花元誉絆(神戸U-18)
16 鮫島充輝(名古屋U-18)
▽FW
9 高田憲慎(帝京大可児高)
11 八色隼人(名古屋U-18)
8 三井寺眞(横浜F・マリノス)
19 迫田凌和(大宮U18)
20 オツコロ海桜(昌平高)