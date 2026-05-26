　日本サッカー協会(JFA)は26日、福島県・Jヴィレッジで行われる「U-16インターナショナルドリームカップ 2026 JAPAN」に臨むU-16日本代表メンバー20人を発表した。

　今年4月に横浜F・マリノスとプロ契約を締結したFW三井寺眞の他、Jユース所属選手を中心に選出され、背番号10はMF梶山蓮翔(FC東京U-18)が背負う。高体連からはFW高田憲慎(帝京大可児高)、FWオツコロ海桜(昌平高)の2選手が名を連ねている。

　チームは31日に集合し、2日まではトレーニングを消化。3日にU-16コートジボワール代表、5日にU-16フランス代表、7日にU-16アルゼンチン代表と対戦予定だ。

【スタッフ】

監督:廣山望

コーチ:白石通史

コーチ:小野木玲

GKコーチ:山岸範宏

フィジカルコーチ:佐藤哲哉

テクニカルスタッフ:羽山温音

【選手】

▽GK

1 シュルツ建斗(鹿島ユース)

12 新村和史(大宮U18)

▽DF

4 藤田勇雅(千葉U-18)

2 對馬羽琉(川崎F U-18)

15 中山柊斗(横浜FMユース)

18 渡部直宏(東京Vユース)

3 大垣徹平(清水ユース)

5 上野煌士郎(川崎F U-15生田)

▽MF

10 梶山蓮翔(FC東京U-18)

13 進藤新大(柏U-18)

14 瀬賀結臣(FC東京U-18)

7 深谷朔共(名古屋U-18)

17 伊藤航(FC東京U-18)

6 花元誉絆(神戸U-18)

16 鮫島充輝(名古屋U-18)

▽FW

9 高田憲慎(帝京大可児高)

11 八色隼人(名古屋U-18)

8 三井寺眞(横浜F・マリノス)

19 迫田凌和(大宮U18)

20 オツコロ海桜(昌平高)