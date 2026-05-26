〈《初公判》“旭川17歳女子高生殺人”逮捕の内田梨瑚被告（23）の驚愕わいせつ動画「彼女のモンスターぶりがわかる…」〉から続く

2024年4月に北海道旭川市で起きた、女子高生が橋から転落させられ殺害された事件。殺人などの罪で起訴された内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が5月25日、旭川地裁で始まった。判決は6月22日に言い渡される予定だ。

【画像】高校時代に撮影された内田被告の“わいせつ動画”

凄惨な犯行の背景には、一体何があったのか。内田被告が卒業文集で綴った内容を報じた「週刊文春」の記事を再公開する。（初出：「文春オンライン」2024年6月21日配信。年齢・肩書などは当時のもの）

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「彼女は本当にガツガツいくタイプで性欲モンスターなんです」

こう声を潜めて明かすのは、北海道・旭川市で女子高校生が橋から落とされて殺害された事件で、逮捕された内田梨瑚(りこ)容疑者（21）の同級生だ。そのモンスターぶりは「週刊文春電子版」で詳報している。

「週刊文春」は今回、内田容疑者の中学校時代の卒業アルバムを新たに入手。そこに書かれていたのは……。



中学校時代の卒業アルバムより

電子マネーの送金失敗に激昂

旭川市の中心街から車を走らせること約20分の山腹にある景勝地「神居古潭（かむいこたん）」。現在ではもっぱら心霊スポットとして知られ、地元民の肝試しの場所となっていたが、この里で4月19日、殺人事件が起きてしまった――。

社会部記者が解説する。

「留萌市の村山月(るな)さん（17）は4月18日、内田容疑者からSNS上で自身の写真を無断で使用したことを咎められ、解決金として10万円を要求されたため、電子マネー10万円分の送金を試みた。ところが送金が失敗。激昂した内田は未成年を含む仲間3名とともに留萌市内の道の駅で待ち合わせ、そこから車で60キロほど離れた旭川市まで村山さんを連れ回した」

身の危険を感じた村山さんはコンビニに逃走したが…

道中、身の危険を感じた村山さんはコンビニに逃走。店員に助けを求めたものの、内田はこう言い放った。

「この子はおかしくなっているので、取り合わなくていい」

暴行を受け、車に連れ戻された村山さんは内田ともう一人の小西優花容疑者（19）からわいせつな行為を受けている。そして――。

「日付の変わった19日、両容疑者は神居古潭の『神居大橋』から村山さんを突き落とした。村山さんの家族は22日、行方不明者届を提出。道警は4月から5月にかけて内田ら4名を不同意わいせつ、監禁、恐喝などの疑いで逮捕。5月末には溺死した村山さんが発見された」（同前）

それから2週間後の6月12日、内田と小西がついに殺人の容疑で逮捕された。内田は村山さんについて「言葉遣いが気に入らない。呼び出して謝罪を求めたが、失礼な態度を取られた」と供述しているという。

「私は限界を知らない」内田が卒業アルバムに書いた“決意”

残虐極まる犯行に手を染めた内田容疑者とはいかなる人物か。今回小誌は彼女の中学校時代の卒業アルバムを入手。バスケットボール部に所属していた内田は、スポーツに打ち込む一方で、卒アルの作文には「どう、挽回するか」というタイトルで次のような心境をつづっていた。

〈私は限界を知らない。自分を追い込んで得る達成感というものは、とても新鮮でウソがなく正直な結果なのだと思う。一学期の通知表を見て衝撃を受けた。部活も終わり解放され、少し遊びすぎた結果だよと口では言えるが心の中では不満やこの先の事で不安になったり。この成績のおかげでもっとやる気が出て、一日一日、カウントダウンして受験本番を向かえる。今までサボってきたぶん、人の何十倍も頑張るんだ。机と向きあって必死になっていたあの日のように〉（原文ママ）

それから6年後、彼女は“挽回”不可能な過ちを犯してしまった。取り調べに対し、内田は容疑を否認。「橋から落ちたかどうかは知らない。置いてきただけ」と供述しているという。

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「リコは高校時代、彼氏がいない時期のほうが少なくて。ある時は、その彼氏が学校に来て、とあることで先生ともめたこともあったんです」――果たして、この時起きた「事件」とは――。配信中の「週刊文春 電子版」では、現地総力取材で旭川17歳女子高生殺害事件の全貌を明らかにしている。主犯・内田が歩んできた半生と、地元で起こしたトラブルの数々、そして“性欲モンスター”と同級生に言われる所以となった学園祭での出来事とは。電子版では、独占入手した内田容疑者の「わいせつ動画」も公開している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2024年6月27日号）