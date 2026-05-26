深夜移動のチームを救う「ニシダの活力」

【MLB】Wソックス 3ー1 ツインズ（日本時間26日・シカゴ）

ホワイトソックスの西田陸浮外野手が、メジャーの舞台で早くもファンの心を掴んでいる。25日（日本時間26日）の本拠地・ツインズ戦で待望のメジャーデビュー。2回無死の初打席では空振り三振に終わったものの、スタンドからは温かい拍手が沸き起こるという異例の光景が見られた。その背景には、過密日程に苦しむチームを救う西田の「活力」と、早くもチームに溶け込む愛される人間性があった。

前日までサンフランシスコへの遠征を行っていたホワイトソックス。シカゴに戻ったのは昨夜遅くだった。地元放送局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」の実況を務めるジョン・シュリフェン氏は、直前の2回裏に西田が見せたレーザービーム（補殺）を称賛しつつ、チームの現状をこう明かした。

「このチームは昨日夜遅くに戻ってきた。私でさえ（疲労の）影響を感じている。選手たちも間違いなく時差や夜遅く到着した影響を感じているはずだ。ニシダが持つ活力が注入されたら、全員が彼の存在感を感じるはず」

これに対し、解説を務める元サイ・ヤング賞投手のスティーブ・ストーン氏も同意。負傷者リスト入りしている主力の復帰が迫っているチーム状況を明かした上で、「ニシダは今日から印象を残さなければならない。今のところ、彼は何か間違ったことをしていない」と、西田の即戦力としての働きを評価した。

「まだ初日なのに」ベンチで見せた高い適応力

プレーだけでなく、その明るいキャラクターで早くもチームに溶け込んでいる。試合中、同局の女性レポーターであるブルック・フレッチャーさんは、西田の適応力について伝えた。

「試合前に少し話しましたが、時に少しだけ恥ずかしがり屋になるそうです。でも、今のところそう感じたことはありません。試合前に彼はチームメート全員の元へ行き、ベンチでハイタッチを交わしていた。新しい握手（セレブレーション）も何人かと交わしていたようです。まだ初日なのに、いい活力をチームに注入しています」

さらに実況のシュリフェン氏は、西田が25歳にして達成した偉業についても言及。「MLBドラフト経由で昇格した初めての日本人選手だ。リクウ・ニシダ、おめでとう」と、日本球界にとっても記念すべきデビューを祝福した。

そして迎えた2回無死のメジャー初打席。西田は右腕マシューズの外角スライダーに空振り三振を喫した。しかし、その瞬間、地元ファンから大きな拍手が送られた。これには実況のシュリフェン氏も、少し驚きの口調で切り出した。

「初打席は三振だが、観客は拍手している。ホワイトソックスのファンはよく野球を知っている。彼がチームにもたらすものを評価しているのだ」

目が肥えていることで知られるシカゴの野球ファン。単なる打席の結果だけでなく、強肩を披露した守備、そして過密日程で疲弊するチームに新しい風を吹き込んだ西田の「姿勢」をしっかりと見届けていた。三振という結果でありながら、ファンの心を掴んだ。ドラフトから這い上がった若武者の挑戦は、最高の形で幕を開けた。（Full-Count編集部）