バスト100cmで話題の三橋くん、最新水着ショット「ショート×巨乳は最強でしょ？」
100センチのバストで注目を集めるグラビアアイドルの三橋くんが24日、自身のXを更新し、水着姿のオフショットを投稿した。
【写真】バスト100センチの巨乳は最強でしょ？水着姿の三橋くん
先日、1st写真集を発売した三橋くんは、「ショート×巨乳は最強でしょ？」と、布面積が少な目な水着写真を公開。
続けて、「ぜんぜん本垢返ってこなくて…こっちの垢でも写真投稿してくので全力で拡散おねがいします」と、サブアカウントで今後も写真を投稿していくことを伝えた。
三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。
【写真】バスト100センチの巨乳は最強でしょ？水着姿の三橋くん
先日、1st写真集を発売した三橋くんは、「ショート×巨乳は最強でしょ？」と、布面積が少な目な水着写真を公開。
続けて、「ぜんぜん本垢返ってこなくて…こっちの垢でも写真投稿してくので全力で拡散おねがいします」と、サブアカウントで今後も写真を投稿していくことを伝えた。
三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。