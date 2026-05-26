東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューや、この時期に楽しむことができるメニューが多数登場しています。

今回は、暑い夏にぴったりのメニューから、東京ディズニーシーで提供される「シェフのおすすめコース」を紹介します。

価格：11,000円（※選択内容によって異なります）

販売期間：2026年7月6日〜2026年10月31日

販売店舗：東京ディズニーシー／S.S.コロンビア・ダイニングルーム

東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントに停泊する豪華客船内のレストラン「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」に、贅沢な「シェフのおすすめコース」が登場します。

今回登場するのは、前菜（2種）、メイン（5種）、デザート（2種）から、それぞれお好みの料理を選択できるおすすめのコースです。

メニューの選び方によって植物由来の食材を使用した「プラントベースコース」としても楽しめます。

今回の写真では下記のメニューを組み合わせ。

前菜：ローストビーフとマグロのタルタルと鰻とポレンタのテリーヌメイン：和牛サーロインのグリルとローストビーフ、マディラソース パン またはライス デザート ：マチェドニアとラズベリーソルベ

豪華客船の優雅なメインダイニングで、自分好みにカスタマイズした贅沢なフルコースを楽しめます。

様々な味わいを楽しめる、アニバーサリーや特別な日のお食事にもぴったりなコースメニュー。

東京ディズニーシー／S.S.コロンビア・ダイニングルームにて2026年7月6日より発売される、「シェフのおすすめコース」の紹介でした。

© Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。 ※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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