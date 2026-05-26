サンロッカーズ渋谷が永吉佑也との契約継続を発表…「覚悟を持って戦っていきます」

5月26日、サンロッカーズ渋谷は、永吉佑也と2026－27シーズンの契約を締結したことを発表した。なお、来シーズンより「東京サンロッカーズ」へとクラブ名を変更するため、新たな名称で戦うこととなる。

鹿児島県出身で現在34歳の永吉は、198センチ108キロのパワーフォワード兼センター。青山学院大学を経て東芝ブレイブサンダース神奈川（現：川崎ブレイブサンダース）へ加入し、京都ハンナリーズやライジングゼファー福岡でのプレーを経て、2023－24シーズンからSR渋谷へ加入した。今シーズンのB1リーグ戦では26試合に出場し、1試合平均0.6得点0.2リバウンド0.2アシストを記録した。

今回の発表に際して、永吉がクラブを通じて寄せたコメントは以下の通り。

「2026－27シーズンも、東京サンロッカーズの一員としてプレーできることを、大変光栄に思います。

サンロッカーズに加入してからこれまで、思うような結果を残すことができず、応援してくださっている皆さまの期待に応えられていないことを、私自身とても悔しく感じています。

このチームのために、自分なりにできることへ全力で向き合ってきましたが、まだまだ足りない部分があると感じています。だからこそ、もっとチームに貢献できるよう、新シーズンも覚悟を持って戦っていきます。



優勝を目指すチームの一員として、オフシーズンから準備を怠ることなく、日々積み重ねていきます。

また、クラブのミッションである”心揺さぶる体験”を届け続けるために、プレーや姿勢を通して示していきたいと思います。

新たなホームとなるトヨタアリーナ東京で、新しいチームカラーをまとい、サンロッカーズファミリーの皆さまとともに戦えることを楽しみにしています」

【動画】契約継続が決まったSR渋谷の永吉佑也