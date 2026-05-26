「実力を証明した」ドイツ移籍わずか半年の23歳日本人にブンデス名門が関心と現地報道！「詳しく調査している」
デュセルドルフMF田中聡の去就に注目が集まっている。
この23歳は昨年末にサンフレッチェ広島からデュッセルドルフへ完全移籍。自身二度目の欧州挑戦を果たすと、加入直後から中盤の主力として攻守両面で存在感を発揮した。しかしチームは今季、下位から抜け出せず、まさかの３部降格となった。
そんななか、ドイツメディア『Sky』よれば、低迷するチームで奮闘した田中に対して、今季、３シーズンぶり１部復帰を決めたドイツの名門シャルケが関心を寄せているという。
同メディアは「シャルケはフォルトゥナのタナカを詳しく調査している」と報じている。
「この日本人は冬にフォルトゥナに加入したばかりだが、守備の要として精力的にプレーし、すぐにその実力を証明した。エネルギッシュで闘志あふれる23歳の契約解除金は、フォルトゥナの降格によりわずか100万ユーロ程度にまで下がっている。守備的ミッドフィルダーの補強が必要なシャルケはタナカへの関心を高めている」
田中の“個人昇格”は実現するのか。今後の動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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同メディアは「シャルケはフォルトゥナのタナカを詳しく調査している」と報じている。
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