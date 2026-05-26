ヒロミ、巨人・阿部慎之助監督の逮捕報道に心境「自分の子どもでさえ、こんなことしちゃだめだっていうのは…」
タレントのヒロミ（61）が、26日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に生出演。プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督の逮捕報道について言及した。
【動画】渋谷署には多数の報道陣…釈放された阿部監督の乗っていた車両
「ヒロミさん、いかがですか？」と聞かれ、「いや、このニュース見てびっくりしましたよ、本当に。何があったのかなと思って、いろいろニュース見ていたんですけど」と振り返り。「どういう状況だったのかわかりませんけど、暴力をふるってしまったというのが本当に…」と心境を語った。
続けて「自分の子どもでさえ、こんなことしちゃだめだっていうのは…。ただ、児童相談所に相談をしたっていう。なんかこう…なかなかそこってわからないから。その前に何かあったのか、どうなのかっていうのもこれからちょっとわかるのかなと思いますけど」「すごく残念ですし、選手たちもこれからまだまだ戦いありますから。ジャイアンツとしてもどうするのかとか」と球団も心配し、「酔ったとか、それは理由にならないので。とにかく残念ですね」とコメントした。
警視庁がきのう25日、暴行の疑いで阿部監督を現行犯逮捕したとのニュースが、同日夜に伝えられた。日本テレビ系報道番組『news zero』（月〜木 後11：00／金 後11：59〜）はこの一報を取り上げ、番組終盤、読売ジャイアンツの球団社長のコメントを発表した。
番組終盤、司会の藤井貴彦アナウンサーが「プロ野球、巨人の阿部慎之助監督が長女に暴行を加えたとして逮捕されたニュースで、巨人軍が先ほどコメントを発表しました」と明かし、東京・渋谷警察署と中継をつないだ。中継先の岩崎記者は「渋谷警察署前には先ほどから報道陣の数が増えていまして、多くの報道陣が集まっています」と報告。
そして、「先ほど巨人軍は国松徹球団社長のコメントを発表しました」とし、「国松社長は暴力は許されないことで、極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、全てのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪しますとした上で、阿部慎之助監督の進退を含め処分を検討すること、そして、明日以降は橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めることを発表しました」と伝えた。
なお警視庁渋谷署は26日、午前0時17分に阿部監督を釈放した。
【動画】渋谷署には多数の報道陣…釈放された阿部監督の乗っていた車両
「ヒロミさん、いかがですか？」と聞かれ、「いや、このニュース見てびっくりしましたよ、本当に。何があったのかなと思って、いろいろニュース見ていたんですけど」と振り返り。「どういう状況だったのかわかりませんけど、暴力をふるってしまったというのが本当に…」と心境を語った。
警視庁がきのう25日、暴行の疑いで阿部監督を現行犯逮捕したとのニュースが、同日夜に伝えられた。日本テレビ系報道番組『news zero』（月〜木 後11：00／金 後11：59〜）はこの一報を取り上げ、番組終盤、読売ジャイアンツの球団社長のコメントを発表した。
番組終盤、司会の藤井貴彦アナウンサーが「プロ野球、巨人の阿部慎之助監督が長女に暴行を加えたとして逮捕されたニュースで、巨人軍が先ほどコメントを発表しました」と明かし、東京・渋谷警察署と中継をつないだ。中継先の岩崎記者は「渋谷警察署前には先ほどから報道陣の数が増えていまして、多くの報道陣が集まっています」と報告。
そして、「先ほど巨人軍は国松徹球団社長のコメントを発表しました」とし、「国松社長は暴力は許されないことで、極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、全てのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪しますとした上で、阿部慎之助監督の進退を含め処分を検討すること、そして、明日以降は橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めることを発表しました」と伝えた。
なお警視庁渋谷署は26日、午前0時17分に阿部監督を釈放した。