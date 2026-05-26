世界中で愛されるアニメキャラクター“ベティーちゃん”を主人公にした新作ミュージカルで、宝塚歌劇団退団後、初の舞台にして主演に挑む礼真琴。共演には、礼が尊敬する宝塚の先輩・柚希礼音が、天体物理学者のヴァレンティーナ役で出演。元星組トップスター同士、プライベートでも仲のいい2人に、共演への思いを聞いた。

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柚希礼音は太陽でパワースポット？

─写真撮影のときも、2人で楽しそうに話をしていましたが、改めてお互いに、どんな印象を持っていますか？

礼「ちえさん（柚希）とは、現役時代からお食事に行ったりと、仲良くさせていただいて」

柚希「在団中って、いろいろな予定が詰まっていて、とても忙しいんです。なのに、時間をつくってくれて一緒にごはんに行ってくれて、本当に気遣いの人。そして、いつまでもずっとピュア!」

礼「（笑）」

柚希「（宝塚時代）下級生のころから役がついていたので、何でもできそうに見えるけど、人一倍努力して頑張っている姿をよく見ていました」

礼「私にとってちえさんは、太陽でパワースポット!」

柚希「えーっ（笑）」

礼「こんなにも人を幸せに、元気にするオーラが出ている人は出会ったことないです」

柚希「うれしいなぁ〜」

礼「やっぱり（宝塚で）トップに居続けるって、体力とメンタルが必要なんです。ちえさんはいつも穏やかで、みんなを明るく照らし続けてくれていたのですが、いざ私がやろうとしたら本当に大変。同じ立場を経験させていただいて、改めてすごさを実感しました」

─お2人は先日、ニューヨークでも一緒になったそうですね？

柚希「実は一緒に行ったわけじゃないんですよ。私はオフの旅行で、彼女はこの作品のことで行っていて、近くにいるなら会いに行こうかなという話になって」

礼「縁というか、すごい偶然でしたよね」

柚希「少し前に日本でも2人でごはんを食べに行ったけど、ニューヨークでもまた会えたね、みたいな感じでした。ブロードウェイの通りで写真を撮ろうって話にもなったけど、大雨でね」

礼「私も雨女なんです。退団公演の大千穐楽が大雨だったので。なんか大事な日には雨が降るんです」

柚希「えっ、雨の人!? 私も」

礼「ちえさんは雨どころか、嵐を呼ぶ女じゃないですか（笑）」

柚希「たしかに。じゃあ、2人そろったら大嵐だ（笑）」

礼「そうなったら、いいことありそうで逆に歓喜です（笑）」

顔合わせの時の服装は？

─今回の舞台で演じる役柄について教えてください。

礼「ベティーちゃんはとにかく大スター。調べれば調べるほど、たくさんの方に愛されているキャラクターだなって実感しています。

これまでの男役とはかけ離れたキャラなので、だいぶハードルの高い挑戦になりますが、たくさんの方々から学びながら頑張りたいと思っております」

柚希「私が演じるヴァレンティーナさんは、NASAで働く女性。ベティーちゃんにとって祖父のような存在のグランピーさんと、恋をしたりします。最終的には、ベティーちゃんが幸せになるために少し手助けしたりもするので、そのあたりも大切にしていきたいです」

礼「私自身、宝塚を卒業して初のミュージカルですし、いろんなことが初めて。とにかく緊張しておりますが、こんなにも頼もしすぎる先輩と、こうしてご一緒させていただけることを、本当にうれしく、幸せに思っています」

柚希「私も礼真琴ちゃんの退団後、初の作品に参加できることが本当にうれしい。出演者のみなさんと、舞台上で役として支え続けられるように。そして、素敵な作品の真ん中で真琴ちゃんが輝けるように、頑張りたいです」

─せっかくなので、礼さんから先輩に聞いておきたいことはありますか？

柚希「そんな、アドバイスなんてないですよ。卒業して10年以上たつのに、いまだに大股で歩いたりしますから（笑）」

礼「（笑）。でも、何もかもがわからないんですよ。稽古の初日は何を着ていったらいいですか？」

柚希「わかる! “顔合わせってどういう服装？”とかいつも思うもん（笑）」

礼「男役さんだとズボンにTシャツとかそんなテンションかなと……」

柚希「ワンピースを着てくる人もいれば、デニムだったり、いろんな人がいるけど、キレイめのお洋服のほうが多いかな。あと、ヨガマットはすぐ持ってきたほうがいい」

礼「ヨガマット!」

柚希「柔軟するときにあったほうがよい! ストレッチ用品は初日にみんな持ってくるから、スタンバイしておいたほうがいいよ」

礼「ありがとうございます、学びました!」

柚希礼音に謝りたいこと

─いよいよ5月27日からの東京を皮切りに、大阪、福岡で公演が行われます。

礼「博多座は久しぶりですね」

柚希「トップになってから行ってない？」

礼「そうなんです。（'13年の柚希礼音スペシャル・ライブ）『REON!!II』で、ご一緒して以来なので、ちえさんとしか行ってないですね」

柚希「それで、また一緒に行くのはすごいね」

─舞台で約3か月間、ご一緒しますが、楽しみはありますか？

柚希「舞台はエネルギーがいるので、美味しいものを食べに行きたいですね」

礼「いいですね。2人だと、よくお肉を食べに行きます」

柚希「私も現役のときはすごく食べましたが、真琴ちゃんは満腹だろうと思ったところから3倍くらい食べますから（笑）」

礼「今は、それで痛い目を見ているところで（笑）。現役のときみたいに、考えずに食べちゃダメなんだって学んでいます」

柚希「宝塚のときは、食べてもすぐにエネルギーとして消費していたし、食べられるときに食べなきゃって感じだったもんね」

礼「そういえば、この場を借りて謝りたいんですが、いつもちえさんにお店を選んでいただいてばかりなんです（笑）。この前も、美味しい天ぷらが食べられる日本料理屋さんに連れていっていただいたので、今回こそはお店選びから任せていただければと」

柚希「舞台は長丁場だから、美味しいものをパッと食べて、サッと帰って次の日に備えるでいきましょう」

礼「ぜひ、よろしくお願いします!」

ちえさんへ Message

「本当に宝塚の現役のみんなも喜んでくれて、“ちえさんと一緒なんだね”というお祝いの言葉をたくさんいただきました。やっぱり宝塚って、こうしてずっとつながっているんだといううれしさを感じています。

まったく知らない世界に飛び込んでいくので、いろいろな言葉をくださる、ちえさんの懐の深さ、温かさに甘えて頑張っていきたいと思います」

真琴ちゃんへ Message

「共演は私が宝塚を退団して以来。当時はまだまだ可愛らしかった礼真琴ちゃんが、本当に立派になって共演できるので、のびのびとやってほしいです。先輩とご一緒すると、ついついあのころの自分に戻ってしまう。

私も（湖月）わたるさんとご一緒したとき、同じような気持ちになってしまったけど、思いっきり礼真琴でぶつかっていってね！」