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ポイ活投資チャンネルが「＜１軍クレカ＞（デビットカード編）カテエネBANKデビット（最大2.0％還元） チャージ可否まとめ」を公開した。動画では、基本還元率が最大2.0％に達する「カテエネBANKデビット」のスペックと、それを活用した高還元決済ルートの構築方法について解説している。



動画の前半では、カテエネBANKデビットの基本情報が紹介された。年会費は無料で、前月末の預金残高が200万円以上であれば還元率が2.0％になるという。一般的なクレジットカードで求められる「100万円修行」が不要で、最大2.0％還元を得られる点を「強力すぎる特典」と評価している。また、バーチャルカードへのチャージでポイント付与対象外となるケースがほとんどない点も「超優秀」だと語った。



さらに、貯まったカテエネポイントは中部電力の契約がなくても他社ポイントへ交換できると説明。特にVポイントへの交換を推奨し、そこからウエル活やdポイント増量キャンペーンに繋げるお得な活用法を提示している。



後半の注目ポイントは、高還元ルートの実践的な解説だ。カテエネBANKデビットからANA Pay、楽天Edyを経由して楽天ペイで決済する合計4.0％還元のルートを紹介。加えて、au PAYプリペイドカードを活用して最大4.5％還元を狙うルートについても現在検証中であると明かした。



事前の預金残高さえクリアできれば、カテエネBANKデビットは強力な1軍カードとして活躍する。効率的にポイントを貯め、お得な決済ルートを構築したい人にとって必見の内容となっている。