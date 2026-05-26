ドラ1クラス高校生の最適解は「即メジャー」か「まずはNPB」か　MLB球団の逸材視察が本格化　異なる慣習　現場の事情

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新人選手の契約金について、NPBでは「契約金1億。出来高払い5000万円。年俸1600万円」と定められています。マネーゲームではMLBにかなわない中、「まず国内プロ」のメリットをどう訴えていくべきでしょうか。

「大谷翔平や山本由伸、岡本和真、村上宗隆らメジャーで活躍する日本人選手は、まず国内でしっかり野球選手としての土台を作った上で、メジャーに挑戦していった。きめ細かい育成は我々の得意とするところでもある。さらには前述の4人もそうですが、『即メジャー』よりも日本のファンと共有した時間が長いため、米球界挑戦後も親近感持って応援してもらえる利点もある。お金だけじゃない価値を生み出していかねばならないでしょう」（前述のNPBスカウト）

基本的にNPBスカウトの調査は「学校を通して」が原理原則ですが、MLBスカウトは「直接、親」にアタックする例もあるなど、慣習の違いが今後、問題となる可能性もあります。

前述のスポーツメディア関係者はこんな危惧を口にするのです。

「学生野球は教育の一環として、『チームを第一に』とこれまでやってきた。NPBスカウトも理解を示して、共存共栄でやってきたんです。でもMLBスカウトにとって、一番大切なのは球団の利益。そのためには手段を選ばないことも考えられます」

「黒船」の来襲はドラフトにどんな影響を与えるのか、目が離せません。

［文／構成：ココカラネクスト編集部］