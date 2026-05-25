ジュウリョクピエロでオークスを制し、ＪＲＡ所属の女性騎手で初のＧ１制覇となった今村聖奈騎手が５月２５日、ＴＯＫＹＯＦＭのラジオ番組「サントリー オールフリー ｐｒｅｓｅｎｔｓ 藤江れいなの『そうだ！競馬場に行こう！』」に出演した。

ホリプロの大先輩の和田アキ子がフジテレビ系「みんなのＫＥＩＢＡ」にゲスト出演し、ホリプロの後輩の「頑張れ馬券」で的中した。そのことについて、今村は「うれしいです。皆さんに応援してもらった、あとひと押しが、この着差（首差）につながったと思います」と感謝していた。

ジュウリョクピエロのアイドルホース、ぬいぐるみ化についての話題になり、「絶対、カワイイと思います。私がデザインしたいぐらい」と前向き。自身のスマホ写真についてのトークでは、ジュウリョクピエロについて「いっぱいあります。彼女はすごくあくびをするので、あくびをしている写真。人なつっこくでペロペロなめてくるので、かわいい」と普段の様子について明かした。

番組の最後に、前日の歓喜に包まれた瞬間について、今村は「夢見ているみたいですね。本当に。自分が一番主役で、馬と一緒にあんなに大観衆の前で、いろんな人が拍手して。名前を呼んでくださって。なんて幸せなんだろうと」と思いを語っていた。

馬名のジュウリョクピエロは、伊坂幸太郎さんの小説『重力ピエロ』に由来する。近藤健介オーナーが個人馬主として、ＪＲＡで最初に登録したのは２０２５年初頭でアサガクル（現在は佐賀競馬に所属）。辻村深月さんの小説と同名で、所有馬は２頭とも文学作品を連想させる馬名となっている。