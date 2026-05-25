六本木最大級のキャバクラ「UNJOUR TOKYO」（アンジュール東京）が誇るTOPキャストのFLASHデジタル写真集「UNJOUR TOKYO（藤咲ひなた、かのん、まき） ようこそ、煌めきと幻想の世界へ」がリリースされました。きらびやかな夜の世界で活躍する美女3人が、ランジェリー姿で魅せる夢の競艶です。



【写真】美しい…札幌コレクションや関西コレクションへの出演経験もある藤咲ひなたさん

「UNJOUR TOKYO」の人気キャスト、藤咲ひなたさん・かのんさん・まきさんが豪華共演。圧巻のスタイルと華やかな美貌で多くの人を魅了する3人が、煌びやかな洋館を舞台に艶を競います。妖艶なランジェリー姿では大人の色気を大胆に披露し、洗練されたドレスカットでは気品あふれる表情で魅了。それぞれ異なる個性がぶつかり合う甘く危険な世界観に心ゆくまで酔いしれて！



FLASHにも登場した3人は美しいランジェリー姿を披露。初登場とは思えない堂々としたグラビアは必見です。同誌には、永尾まりやさん、伊勢川乃亜さん、立花ことりさんらも登場しました。



【プロフィール】

ふじさきひなた 28歳 1998年4月1日生まれ 北海道出身 T170 札幌コレクションや関西コレクションへの出演経験も持ち、SNS総フォロワー数は4万人を超える。圧倒的な美意識とポジティブな姿勢で、美と健康を体現する存在としてアンジュール東京の人気キャストの一人。趣味＆特技：料理、アウトドア、大型バイク、サウナ 最新情報は、公式インスタグラム（@hinata_fujisaki）

かのん 22歳 2003年9月18日生まれ 大阪府出身 T162 2025年に大阪から六本木へ移籍。抜群のスタイルを武器に、東京MX「ケンドーコバヤシのキャベリバ内閣」への出演など、メディアでも活躍を見せる。品のある佇まいから多くの人から支持を集めている。趣味：サウナ、ピラティス、筋トレ 特技：絵を描くこと そのほか最新情報は、公式インスタグラム（@_nontyan__）

まき 27歳 1999年5月8日生まれ 宮崎県出身 T162 「パリ・コレクション 2025」への出演や、東京MX「ケンドーコバヤシのキャベリバ内閣」への出演など、メディアでも活躍を見せる。その洗練されたルックスで人気を確立。親しみやすいキャラクターで幅広い層から支持を得ている。特技：飲み 強み：ノリが良い そのほか最新情報は、公式インスタグラム（@macaranas__）