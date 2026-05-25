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時間がない50代60代でも間に合います。全世界株式で月10万円以上の不労所得を目指す方法を徹底解説！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて「時間がない50代60代でも間に合います。全世界株式で月10万円以上の不労所得を目指す方法を徹底解説！」と題した動画を公開した。動画では、投資にかけられる時間が限られている世代に向けて、最速の10年間で自分専用の「マネーマシン」を作るための実践的な投資手法が解説されている。



長期間の積立が必要なインデックス投資は、50代や60代にとって「時間がない」という切実な課題がある。そこで鳥海氏は、資産の8割を全世界株式などの手堅い「コア」に、残り1～2割を年利10%以上など高いリターンが見込める「サテライト」に振り分ける「コア・サテライト戦略」を推奨している。



動画の核心は、このサテライト部分の運用方法にある。「ただ積立投資をするだけでは、大きな効果は出ない」と語る鳥海氏は、サテライトには「一括投資」を行うべきだと断言する。一括投資にはリスクが伴うと思われがちだが、仮にサテライトの運用が失敗して低いリターンに終わったとしても、最終的な資産額は通常の積立投資と大きく変わらないという独自のシミュレーション結果を提示。一括投資によるリスクへの恐怖心を払拭している。



さらに、サテライトの投資先の選び方についても具体的に言及。「過去に増えているから」という理由や一過性のブームで選ぶのではなく、世の中の仕組みが明らかに変わり、10年後も継続する変化を見極めることが重要だと指摘。AIの普及に伴うデータセンターや半導体の需要増、それに付随する電力不足と原子力発電の必要性などを、説得力のある具体例として挙げた。



運用した資産を取り崩す段階に入った際は、サテライト部分を売却してコアの全世界株式に移し、そこから毎月定額を引き出していくという出口戦略も示された。年齢を理由に投資を諦めるのではなく、時間を補うための合理的な戦略を取ることで、限られた期間でも月10万円以上の不労所得を得るチャンスがあることが深く理解できる内容となっている。