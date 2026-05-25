兵庫アーバン競馬（HUK）は、29日に、阪神アーバン競馬（園田競馬場）で、プロレスイベント「HUK×大日本プロレス」を開催する。園田競馬3回2日目となる同日は、場内に特設リングを設置し、試合やトークショーを実施する。

イベントでは、午後4時15分ごろからオープニングマッチを実施。その後も女子プロレス団体「MARIGOLD（マリーゴールド）」による特別マッチや、タッグマッチなど全4試合が予定されている。

午後4時45分ごろからはスペシャルトークショーも開催。大日本プロレスの歴史やプロレス文化について語る企画のほか、新人レスラーに競技との出会いやプロレスラーへの道のりを聞くトーク企画も予定されている。

大日本プロレスは、”横浜発・日本一過激なプロレス団体”をキャッチコピーに掲げ、デスマッチを特徴とする老舗団体。



なお、出場レスラーや実施時間は変更となる場合がある。詳細はHUKの公式サイトに掲載されている。

会場はHUKガーデン前の特設リング。主催者は「プロレスとは何か、レスラーとはどんな人かを知ってもらえる機会になれば」としている。