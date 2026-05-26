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元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「『テレビ離れ』は嘘なのか？テレ東だけ広告収入が爆増した裏側【CM】」を公開した。動画では、テレビ離れが叫ばれる昨今において、テレビ東京が過去最高の業績を記録した背景を分析し、テレビCMが持つ独自の価値と、今後のテレビ局が担うべき役割について言及している。



下矢氏はまず、同局の業績が売上高1,649億円、営業利益114億円といずれも過去最高を更新したデータを提示。「売上・利益が両方最高なので100点満点」と評価した。その意外な好調要因として、アニメやネット配信だけでなく、番組間に流れる「スポットCM」の売上が前年比12.3%増と大きく伸びている点を指摘。特に7月から9月にかけては前年同期比30%以上伸びているデータを示しつつ、流通・小売業が74%増、金融・保険業が32%増と、特定の業種からの出稿が急増している実態を解説した。



この現象が起きた要因として、他局から離れたスポンサーの受け皿となった背景や、大型スポンサーの獲得、そしてCM単価の引き上げへの成功を列挙。さらに、企業が依然としてテレビCMに出稿する意義について、「テレビCMだからできる効果がある」と力説した。ネット広告が直接的な販売を目的とするのに対し、テレビ広告は「見たことがある」「名前を知っている」という信頼感や安心感を醸成する役割へ変化していると分析。出張買取サービスなどを例に挙げ、「テレビ広告を出しているということは、ちゃんと儲かっていて審査も通っている会社」という信用担保の機能が、現在のテレビメディアには求められていると説明している。



最後に下矢氏は、テレビ離れという歴史的な流れは避けられないとしつつも、「テレビの最後のよりどころは信頼」であると断言。「信頼される報道をやらなきゃいけない」と語り、テレビ局全体のブランド価値を底上げするためには、視聴者が納得し信頼できる番組作りを積み重ねる必要があると提言して動画を締めくくった。



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