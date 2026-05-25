日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスの指揮官オリヴァー・グラスナーはプレミアリーグ最終節のアーセナル戦で負傷したMFアダム・ウォートンの状況を説明した。



パレスは最終節ホームに今シーズンの王者に輝いたアーセナルを迎えた。先に2失点を許す展開になったが、88分にジャン・フィリップ・マテタが1点を返す。しかしあと一歩届かず、1-2で敗戦した。



そんなこの一戦でパレスにとっての不安となったのはウォートンの負傷だ。後半から出場したウォートンだったが、54分にマイルズ・ルイス・スケリーと接触し負傷。その後数分間プレイを続けたが、60分に交代を余儀なくされた。





パレスはミッドウィークにラージョ・バジェカーノとのヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）決勝が控えている。そのため、この試合でも主力のプレイタイムを管理していたが、ウォートンが負傷してしまった。グラスナー監督は試合後、英『Sky Sports』にて「彼の足首は少し痛むようだ」と同選手の状況を説明。続けて「彼はいつも前向きな様子を見せてくれるが、本当のところは、一晩寝てから明日になってみないと分からない。それほどひどくなくて、水曜日の試合に出られることを願っている」とコメントした。詳しい検査を待つ必要があるが、タイトルかかる大一番での出場が危ぶまれているウォートン。この決勝戦は退任が決まっているグラスナー体制でのラストマッチにもなるが、ウォートンは間に合うか。