◆春季北海道高校野球大会 ▽１回戦 クラーク８―１釧路湖陵＝７回コールド＝（２５日・札幌モエレ沼公園）

初優勝を狙うクラークが開幕戦に登場し、８―１の７回コールドで釧路湖陵に勝利。２年生で唯一のスタメン、５番・田中将大（まさひろ）一塁手が２安打で大勝発進に貢献し、２７日の２回戦に駒を進めた。

クラークの「マー君」が、地元札幌での凱旋（がいせん）試合で快音を響かせた。３回の第２打席で中前打を放ち道大会初安打をマークすると、４回は１死一塁から好機を拡大する右前打を放ち、マルチ安打を記録。昨秋地区予選敗退後にフォームを変えたすり足打法で結果を残し、「地元でまず１勝を考えていた。１点、１点、ピッチャーを援護したかったので、２安打打てて良かった」とうなずいた。

２０１０年生まれの１６歳。駒大苫小牧の選手として全国制覇を達成後、当時楽天で活躍していた田中将大投手のファンだった両親から「将大」と名付けられた。チームメート、そして今春からは佐々木達也部長からも「マー君」と呼ばれており、実家に飾っている直筆サイン入りの写真が宝物だ。

昨年までは、駒大苫小牧と早実が激闘を繰り広げた０６年夏の甲子園決勝の映像などを試合前夜に見返してモチベーションを高めていた。しかし、昨秋からはより長く睡眠時間を確保するためにルーチンを封印。就寝前のスマートフォン操作を自粛し、コンディション調整を優先している。

２年生ながらクリーンアップを任され、目指すは初の頂点。現在北海学園大でプレーする兄・佑弥は、札幌第一時代に春の全道を制しており、「最終目標は夏の甲子園。そこに目標を合わせて、調整しながらやっていきたい」と力を込めた。