米津玄師の「IRIS OUT」が「クランチロール・アニメアワード 2026」で最優秀アニソン賞受賞｜6月には新曲「烏」リリース

5月23日（土）、米アニメ配信サービス大手のクランチロールが主催する「クランチロール・アニメアワード 2026」の授賞式が東京で開催され、米津玄師の「IRIS OUT」が「最優秀アニソン賞」を受賞した。

「クランチロール」は、ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントとアニプレックスにより運営されている世界最大規模のアニメストリーミングサービス。200以上の国と地域でアニメやマンガを提供している。

「クランチロール・アニメアワード2026」は、世界のアニメ作品、キャラクター、クリエイター、ミュージシャン、キャストなどの功績をたたえる世界最大規模のアニメの祭典だ。

米津玄師「IRIS OUT」が受賞した「最優秀アニソン賞」は、アニメ作品の音楽をたたえる賞となり、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のエンディング・テーマ 米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」もノミネートされた。

また、作品賞では、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が、「フィルム・オブ・ザ・イヤー」にノミネートされた。加えて、米津玄師「Plazma」が主題歌を務めたTVシリーズ『機動戦士ガンダム GQuuuuuuX（ジークアクス）』が「最優秀オリジナルアニメ賞」にノミネート。米津が主題歌を手掛けた関連作が複数部門で選出されるという、国内外のアニメシーンにおける、栄誉あるアニメアワードでの快挙となった。

この他にも、米津は「東京アニメアワードフェスティバル2026（TAAF2026）」において、「アニメ オブ ザ イヤー部門」の個人賞「音響・パフォーマンス部門」を受賞。さらに、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第2期オープニングテーマとして書き下ろされた「ピースサイン」がアメリカレコード協会（RIAA）よりゴールド認定を受けたことが先日発表されるなど、アニメと連動した楽曲が高い評価を受けている。

また、6月15日（月）には新曲「烏（からす）」をデジタルリリース予定。同曲は「2026 NHK サッカーテーマ」に決定しており、NHKの各サッカー番組でオンエアされるほか、日本時間6月12日（金）に開幕する「FIFA ワールドカップ 2026」で放送される。

【楽曲概要】

米津玄師「IRIS OUT」劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌2025.9.15 RELEASE

配信：https://smej.lnk.to/IRISOUTMV：https://youtu.be/LmZD-TU96q4特設サイト：https://reissuerecords.net/irisout_janedoe/

Illustration by 米津玄師